quart de finale de la coupe de la CAF : Le MCA QUALIFIÉ

Il est clair que le MCA s’est qualifié pour les quarts de finale de la coupe de la CAF avant même l’ultime journée contre le CS Sfax, au stade Tayeb-Mehiri.

C’est vrai que lors de la dernière rencontre face à Sfax, les observateurs n’ont pas réussi à comprendre la baisse de forme subite des joueurs mouloudéens dans les cinq ultimes instants du match. Car, encaisser trois buts en ce laps de temps très court dépasse l’entendement. D’où le courroux des supporters qui ont pensé que des joueurs ont laissé faire «délibérément». Ce qui est anormal pour une équipe dont la défense a été jusque-là la meilleure du groupe. Certains ont tenté de mettre tout cela sur le dos des derniers changements opérés à la tête de la direction du club de Bab El Oued, propriété de Sonatrach. Le congé d’Omar Ghrib continue de faire jaser dans les alcôves. C’est devenu le feuilleton de l’été, surtout qu’il n’a pris, en fait, qu’un congé mensuel. Par conséquent, il n’a pas été « limogé », comme l’on dit çà et là. Toujours est-il, cela reste intriguant du fait qu’on ne peut prendre un congé en pareille situation et à un tel moment.

C'est-à-dire qu’on ne peut pas partir si, au préalable, on n’avait pas achevé l’opération recrutement. De plus, des joueurs avaient été ciblés, à l’image de Boulaouidet, Bouguelmouna, Balegh et même Bendebka (NAHD). Pour le moment, il n’y a que Balegh, ex-USMBA, qui vient de signer. Il faudra attendre les autres jours pour voir les choses se décanter. Aujourd’hui, Kenniche (ESS) est sur le point de parapher son contrat. C’est aussi le cas du nahdiste Bendebka. Toutefois, on peut dire que l’espoir est toujours permis pour voir le doyen des clubs algériens rebondir et réussir son mercato.

Il est même contraint de le réussir, surtout que les autres prétendants de la Ligue1 sont en train de faire le forcing pour qu’ils soient prêts avec la reprise du championnat national prévue le 25 août prochain. Pour le moment, le MCA doit penser à son prochain match contre le Club Africain, début septembre, mais aussi le championnat national. Il faut qu’il fasse vite avant qu’il ne soit pris au dépourvu du fait que les « meilleures pointures » sont la convoitise de tous. Le coach Mouassa a été maintenu. Ce qui constitue, en soi, une très bonne chose du fait qu’on a prôné la stabilité. Comme la reprise des entraînements a été fixée au 26 juillet courant, le MCA n’aura pas l’embarras du choix pour que le recrutement de la saison 2017/2018 soit bien ficelé. C’est même une lapalissade s’il ne veut pas être surpris par tous ! Sur le plan organisationnel, un communiqué a été signé par Ladj, le président du Conseil d’Administration de la SSPA, le doyen mettant fin aux services d’Omar Ghrib au sein de ce club. Tout cela s’était décidé jeudi en fin d’après-midi. C’est ce qui a pris tout le monde au dépourvu. Pour le moment, la commission de recrutement est composée de Bouiche Nacer, Mouassa, Merbout (intérimaire et Ladj, président du CA.

