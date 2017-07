à l’occasion de la fête nationale de son pays : Le Président Bouteflika félicite son homologue monténégrin

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue monténégrin, Filip Vujanovic, à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a exprimé sa disponibilité à œuvrer au renforcement de la coopération entre les deux pays. « A l'occasion de la célébration de la fête nationale du Monténégro, il m'est particulièrement agréable de vous présenter mes chaleureuses félicitations auxquelles je joins mes vœux sincères de santé et de bonheur personnels pour vous-même, et de bien-être et de prospérité pour le peuple monténégrin ami », a écrit le Président Bouteflika dans son message. « Je saisis cette occasion pour vous réitérer ma disponibilité à œuvrer, avec vous, au renforcement des liens d'amitié et de coopération qui existent entre l'Algérie et le Monténégro dans tous les domaines d'intérêt commun pour répondre aux attentes de nos deux peuples amis », a affirmé le Chef de l'Etat. (APS)