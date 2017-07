Stratégie nationale de réduction de la mortalité néonatale : L’Algérie dispose « des compétences et moyens nécessaires »

L'Algérie dispose « des compétences et moyens nécessaires » à l'aboutissement de la Stratégie nationale de réduction de la mortalité néonatale 2017-2020, a déclaré jeudi dernier le représentant de l'UNICEF à Alger, Marc Lucet. Lors d'une rencontre organisée par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière en collaboration avec l'Unicef sur la Stratégie nationale de réduction de la mortalité néonatale, le représentant onusien a indiqué que l'Algérie disposait « des compétences et moyens nécessaires » pour réduire la mortalité chez cette catégorie qui représente 80% du taux global de la mortalité infantile (16.000 décès/an) à moins de 20 décès pour 1.000 naissances vivantes dans le cadre de cette stratégie, rappelant que l'ensemble des organismes onusiens accompagnaient le gouvernement algérien à l'effet de réaliser cette démarche. Pour atteindre les Objectifs de développement durable tracés par l'ONU pour la période 2016-2030, le responsable a insisté sur l'impératif de fixer les priorités et d'impliquer tous les acteurs locaux dans le cadre de cette stratégie en vue de réduire la mortalité infantile de 16 décès pour 1.000 naissances vivantes à 12 décès d'ici à 2030, soulignant que « cet objectif peut être atteint grâce aux moyens et compétences dont l'Algérie dispose ».

S'agissant de la grossesse pouvant représenter un risque pour la santé maternelle, M. Lucet a mis l'accent sur la nécessité de « coordonner les efforts pour assurer une prise en charge optimale des femmes enceintes et regagner la confiance du citoyen en le système sanitaire ». De son côté, le superviseur de la Stratégie nationale de réduction de la mortalité néonatale, Pr Djamil Lebane a passé en revue les grandes lignes de cette stratégie qui a été préparée à travers la tenue de quatre rencontres régionales à Constantine, Oran, Alger et Ouargla, saluant « les efforts et réalisations accomplies dans le domaine de la protection de la santé maternelle et infantile depuis l'indépendance et les défis qui peuvent être relevés dans les prochaines années ».

Lors de cette rencontre, les experts ont fixé les principaux défis à relever notamment « la normalisation des salles d'accouchement et la mobilisation de ressources humaines qualifiées », insistant sur la nécessité « d'assurer le suivi et l'évaluation de chaque étape de cette stratégie aux niveaux local et central », afin d'assurer son succès. (APS)