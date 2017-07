Conférence régionale des pays du Maghreb sur la lutte antiterroriste : L’expérience algérienne présentée à Nouakchott

Le représentant de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), le Commissaire principal Kounet Mustapha a présenté, jeudi à Nouakchott, l'expérience algérienne en matière de lutte antiterroriste dans le cadre juridique et opérationnel en vigueur dans les pays du Maghreb, passant en revue les lois adoptées dans ce sens, telles celles relatives à l'état d'urgence, à la lutte antiterroriste, au blanchiment d'argent, au financement du terrorisme et à la criminalisation du versement des rançons. «Outre ces lois, l'État algérien a tendu la main à ses enfants fourvoyés repentis à travers la loi de la Rahma (1995), la loi de la Concorde civile (1999) et la Charte pour la paix et la réconciliation nationale (2005) initiée par le président de la République Abdelaziz Bouteflika. Ces démarches ont permis de rétablir la paix et de consacrer la stabilité politique du pays», a précisé le Commissaire principale, lors de son intervention à la Conférence régionale des pays du Maghreb sur la lutte antiterroriste tenue à Nouakchott. Les Algériens «ont, de tout temps, rejetés et luttés contre toute forme de criminalité terroriste, c'est pourquoi les terroristes n'ont pas pu résister longtemps en Algérie», a-t-il affirmé. Par ailleurs, les participants ont souligné l'importance de la coopération dans les questions criminelles liées au terrorisme à travers «l'adaptation des lois et le renforcement des efforts en vue de faire face aux nouvelles menaces qui guettent la coopération judiciaire internationale et régionale». Les participants débattront, trois jours durant, d'un certain nombre de sujets en rapport avec le la lutte contre le terrorisme. (APS)