M. Hamel, à LA Réunion d’Interpol à Lyon : « Coordonner les efforts internationaux »

Le Directeur général de la Sûreté nationale, Abdelghani Hamel, président d'Afripol, a appelé jeudi à Lyon (France) à la nécessité de coordonner les efforts internationaux pour lutter contre les crimes cybernétiques et financiers à travers l'échange des données et d'informations, ainsi que la maitrise de toutes les méthodes suivies par les groupes criminels. Intervenant au deuxième jour de la réunion tenue au siège d'Interpol sur la «Lutte contre les crimes numériques et financiers», M. Hamel a souligné le rôle joué par Afripol dans «la promotion de la performance de la police africaine dans la lutte contre la nouvelle criminalité», ajoutant que ce genre de réunion «constitue le prélude à une plate-forme solide, à même de renforcer la coopération régionale et internationale en matière de lutte contre les crimes cybernétiques et financiers». Le général major a mis l'accent sur l'impératif de «consolider la coordination internationale pour la lutte contre ce type de criminalité, à travers l'échange de données et la maitrise de toutes les méthodes suivies par les organismes criminels pour pouvoir trouver les mécanismes efficaces en vue d'y faire face». Le président d'Afripol a évoqué, également «les répercussions dangereuses de la nouvelle criminalité sur le continent africain», affirmant, dans ce sillage, qu'Afripol «s'emploiera à mettre en place une stratégie africaine qui vise la mise en place de politiques nationales en matière de sécurité informatique, tienne compte de l'importance des infrastructures numériques sensibles et consacre un système pénal de lutte contre les crimes qui portent atteinte à la spécificité et la sécurité des systèmes informatiques». Au terme de son intervention, Le Général Major Abdelghani Hamel a affirmé que «cette rencontre est susceptible d'ouvrir une brèche pour élaborer une feuille de route à la hauteur des défis de l'heure et des attentes des organes de police pour préserver la sécurité du citoyen et protéger ses biens», saluant «le soutien et l'intérêt accordés par le président de la République Abdelaziz Bouteflika à la consécration de ce mécanisme sur le terrain, outre les efforts des chefs de police africains qui ont convenu d'élire l'Algérie pour présider la première Assemblée générale et salué la décision de l'Algérie à abriter le siège d'Afripol eu égard à l'expertise et au professionnalisme acquis par la Police algérienne».

Les recommandations de la réunion ont porté sur «l'impératif de tenir un dialogue annuel de haut niveau pour définir les objectifs stratégiques de lutte contre la cybercriminalité et les crimes financiers, ainsi que la consolidation de la relation entre Interpol et les secteurs public et privé à l'instar du secteur financier, les fournisseurs d'accès à internet et le se secteur des télécommunications». D'autres importantes recommandations ont été évoquées dont «la création d'un réseau d'experts spécialisés dans la lutte contre la cybercriminalité en vue d'échanger les informations et les expertises dans ce domaine et renforcer les capacités du dispositif d'application de la loi et du secteur privé en fournissant une formation spécialisée dans ce domaine». En marge des travaux de cette rencontre, le directeur de la DGSN a rencontré le Secrétaire général d'Interpol, M. Jürgen Stock avec lequel il a passé en revue les axes de consolidation de la coopération et d'échange d'expertises entre Interpol et Afripol dans plusieurs domaines sécuritaires.



La formation qualitative des policiers,une des priorités de la DGSN



La formation qualitative dans le corps de la police constitue une priorité de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), a estimé jeudi à Sedrata (Souk-Ahras), le directeur des moyens techniques auprès de la DGSN, le contrôleur de police, Zineddine Maâkouf. Le représentant du directeur général de la Sûreté national à la cérémonie de sortie de 377 agents de police des Ecoles de police de Tébessa et Sedrata à laquelle ont pris part les autorités civiles et militaires a indiqué lors d’une conférence de presse que «la formation qualitative permet au corps de la police d’accomplir pleinement les missions qui leur sont assignées». Le même officier a déclaré que le général major Abdelghani Hamel «accorde une importance capitale à la formation» considérée, a-t-il appuyé «la base essentielle» devant permettre à la police d’exercer ses fonctions «avec efficacité et dans le respect des lois et la préservation de la sécurité du citoyen». Dans une allocution prononcée à cette occasion le directeur de l’Ecole de police de Sedrata a précisé que les 377 agents de police sortis des Ecoles de Sedrata et Tébessa ont reçu une formation théorique et pratique de 12 mois, juridique, pédagogique et paramilitaire. Cette promotion a été baptisée au nom du chahid de la mission nationale, Mohamed Telib, qui exerçait à la direction des moyens et de l’information de Hydra (Alger) et qui a été victime le 2 novembre 1994 d’une attaque terroriste alors qu’il se dirigeait vers sa maison dans le quartier Eucalyptus (Alger).

(APS)