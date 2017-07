échange d’expériences entre l’Algérie et les états-Unis

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a mis l'accent jeudi à Alger sur l'importance de renforcer la coopération et l'échange d'expériences entre l'Algérie et les Etats Unis. Lors de l'audience qu'il a accordée à l'Ambassadrice des Etats Unis, Mme Joan Polaschik, qui lui a rendu une visite d'adieu aux termes de sa mission en Algérie, M. Bedoui a précisé que les Etats Unis sont «un ami de l'Etat et du peuple algériens». Il a ajouté dans ce sens que l'Algérie est devenue, «grâce à la politique judicieuse du président de la République Abdelaziz Bouteflika, un pôle économique leader, eu égard à ses grandes potentialités économiques». Ce qui constitue «une opportunité pour les investisseurs porteurs de projets sérieux, y compris les Américains qui sont toujours les bienvenus». Le ministre a «passé en revue la volonté politique en matière de relance des domaines économique et social, des projets d'investissement et des mécanismes mis en place à l'effet de réaliser un saut qualitatif sur tous les fronts», soulignant que l'Algérie a «réalisé de grands progrès dans les domaines de la formation, la modernisation et la promotion des droits de la femme outre le développement humain, la démocratie participative et la relance du développement local». Pour sa part, l'ambassadrice américaine a exprimé sa considération pour l'Algérie, peuple et gouvernement, soulignant que le mandat passé en Algérie s'est déroulé dans de bonnes conditions. Les deux parties ont évoqué plusieurs questions importantes intéressant les deux pays. Mme. Polaschik a salué les efforts du Gouvernement algérien pour la promotion de la coopération entre les deux pays ainsi que les facilités accordées à l'ambassade des Etats-Unis».

