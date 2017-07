Bénéficiaires d’exonération des droits de douane à Alger : Baisse du nombre d’Opérateurs

Le nombre d’opérateurs économiques bénéficiaires d’attestations d’exonération des droits de douane délivrées par la direction de commerce de la wilaya d’Alger a baissé en juin dernier à 217 opérateurs, contre 359 attestations remises en mai 2017, a indiqué jeudi une source proche de la direction. Le bilan sur l’exonération des droits de douane à l’importation pour le mois de juin 2017 révèle que le nombre d’attestations d’exonération délivrées aux opérateurs économiques était de 217 contre 359 délivrées en mai dernier, selon la même source.

Ces attestations concernent 182 opérateurs de l’UE et 35 de la zone arabe, tandis qu’en mai dernier, elles ont été accordées à 313 opérateurs de l’UE et 46 de la zone arabe, souligne le même bilan. Le nombre des dossiers déposés par les opérateurs en vue de bénéficier de ces attestations a dépassé les 2.338 dont 2.174 déposés par des opérateurs de l’UE et 164 par ceux de la zone arabe. Après leur examen par les services spécialisés à la direction du commerce d’Alger, 212 dossiers ont été rejetés.

Concernant les transactions économiques relatives à la Tunisie, 21 demandes ont été enregistrées, formulées par des opérateurs économiques désirant bénéficier d’attestations d’exonération des droits de douane, pour la vente en l’état de leurs produits en Algérie. Seuls cinq opérateurs ont bénéficié de ces attestations lors de la période indiquée. Les agents de contrôle et de répression des fraudes ont effectué à la même période (juillet) 34.055 interventions à travers des marchés et des locaux commerciaux de la capitale au cours desquelles ils ont relevé 5.871 infractions et dressé des procès-verbaux pour 5.815 d’entre elles qui seront adressés aux juridictions compétentes, a précisé la même source. Les agents de la Direction du commerce ont dressé à la même période 2.054 procès-verbaux concernant des produits présentant un danger pour la santé des consommateurs, 1.317 procès-verbaux pour commerce illicite et 2.188 pour non information des consommateurs.

Plus de 3.600 infractions commises étaient liées aux pratiques commerciales et plus de 2.200 à la fraude. Les interventions ont également donné lieu à la proposition de fermeture de 186 locaux commerciaux contre 99 au mois de mai.