Coopération Algérie-BEI dans le domaine de l’environnement : Des projets de financement à l’étude

La Banque européenne d’investissement (BEI) souhaite coopérer avec le gouvernement algérien dans le domaine de l’environnement et des énergies renouvelables à travers le financement de projets relevant de ce secteur, a indiqué jeudi à Alger le vice-président de cette institution financière européenne, M. Roman Escolano. «Je suis ici pour transmettre cette volonté de notre banque (BEI) de coopérer avec le gouvernement algérien (...) pour opérer des financements de projets concrets» en Algérie, a indiqué M. Escolano à la presse à l’issue de sa rencontre avec la ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Fatma Zohra Zerouati. A ce propos, il a indiqué que les deux parties avaient convenu d’identifier conjointement des projets auxquels la BEI pourrait contribuer financièrement, tout en relevant l’engagement de cette banque européenne dans la protection de l’environnement et la lutte contre les changements climatiques dont elle fait une de ses priorités.

Pour sa part, Mme Zerouati a avancé qu’à travers le renforcement de cette coopération de longue date entre l’Algérie et la BEI, son département ministériel souhaite des investissements dans l’environnement et les énergies renouvelables avec des retombées positives sur l’économie nationale. Elle a également relevé que cette visite du vice-président de la BEI, qui intervient après l’adoption d’un nouveau plan d’action du gouvernement et dans le cadre du nouveau modèle économique de croissance, suscitait un changement dans l’ordre des priorités concernant le partenariat algéro-européen. Pour rappel, la BEI, dont les actionnaires sont les pays membres de l’UE, est une institution de financement à long terme de l’UE.

Dans la région méditerranéenne, elle offre des instruments financiers et de conseil, en coopération notamment avec la Commission européenne avec des financements conjoints. Elle a déjà contribué dans le financement de projets en Algérie dans les secteurs de l’énergie, de l’eau, du transport routier et de l’industrie.