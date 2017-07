Entrepreneuriat et innovation : De l’efficacité économique

«Territoire, entrepreneuriat et innovation : des acteurs pour la relance ?» C’est la problématique que traitera, les 18 et 19 novembre prochain, un panel d’experts nationaux et étrangers, lors d’un séminaire international qu’organisent l’université Akli-Mohand-Oulhadj (Bouira), en partenariat avec le Centre de recherche en économie appliquée pour le développement (Alger), et l’université Mouloud-Mammeri (Tizi Ouzou).

À ce sujet, le Cread note sur son site que dans les pays en développement, la bonne gouvernance a une «dimension territoriale» qui intègre l’idée de «mise en œuvre de politiques publiques ciblées, orientées vers le développement soutenable, au sens où il est en adéquation avec les ressources». Le centre explique, d’autre part, que l’idée de rechercher de nouvelles sources de financement des projets, des services et des actions en partenariat public-privé de «dimension territoriale s’impose aux acteurs sociaux et institutionnels». Et relève la nécessité d’organiser et gérer autrement les finances locales, favoriser les activités génératrices de ressources pour les collectivités territoriales et associer les acteurs locaux à la prise de décision dans le respect des normes techniques et des principes de justice et d’équité pour prétendre à la bonne gouvernance. Pareille orientation, constate le Cread, passe par de nouveaux arrangements productifs d’échelle territoriale, animés par des entrepreneurs innovants, des institutions territoriales créatives et des pouvoirs publics facilitateurs pour faire des territoires des espaces attractifs. Objectif : libérer les énergies et les initiatives et rendre possible les objectifs du développement soutenable tel que défini. Les communications qui seront présentées traiteront des problématiques de gouvernance territoriale, de ressources et de politiques publiques. De la gouvernance étatique centralisée à la gouvernance territoriale : quelle stratégie de transition ? Les politiques publiques de promotion du développement territorial : quelle efficience ? La mobilisation des ressources, la fiscalité locale et le développement local : quels modes de gouvernance territoriale? Par ailleurs, le Cread évoque l’innovation qui est au cœur des processus productifs et des formes de gouvernance. «Les processus sociaux et humains innovants, les procédures institutionnelles de régulation territoriale et les diverses actions publiques à impact restreint (local) sont de plus en plus des objets de recherche, en relation ou non avec des objectifs spécifiques du développement soutenable», lit-on sur le site. Dans ce registre, les spécialistes auront à traiter les retombées territoriales des initiatives entrepreneuriales en termes d’emploi, de création de valeur et de gouvernance territoriale, le rôle de la diaspora dans les investissements à impact territorial valorisant, ainsi que la politique étatique en faveur de l’innovation, les réaménagements institutionnels et la gouvernance territoriale. Il sera également question, pour l’Algérie, de la nécessaire diversification économique, la rente pétrolière, la centralisation des ressources et leurs effets sur les politiques de développement en Algérie, les difficultés de la mise en place de la fiscalité locale et leurs impacts sur le développement territorial.

Fouad Irnatene