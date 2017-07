Sétif : Installation de la présidente de la cour

C’est en présence du wali de Sétif, Nacer Maskri, du président de l’APW, du procureur général premier adjoint, Bouaziz Said, et des autorités civiles et militaire de cette wilaya, que M. Hassaine Idir, président de section à la Cour suprême, représentant du ministre de la Justice, Garde des Sceaux, a procédé hier à l’installation officielle de Mme Zoubida Daoud, dans les fonctions de présidente de la Cour de Sétif en remplacement de M. Haddoud Mohamed, appelé à exercer les mêmes fonctions à la tête de la Cour de Tizi-Ouzou.

À l’issue de cette cérémonie, qui s’est tenue au siège de la Cour de Sétif, marquée par la présence du bâtonnier national de l’ordre des avocats,

M. Sai Ahmed, de magistrats, avocats, élus et représentants de la société civile, le représentant du ministre interviendra pour informer de l’importance et le contexte dans lequel s’inscrit le dernier mouvement restreint opéré par le Président de la République dans le corps de la magistrature.

L’intervenant qui transmettra les félicitations du ministre à Haddoud Mohamed pour les efforts accomplis à la tête de cette Cour et Mme Daoud Zoubida pour sa nomination à ce poste, lui souhaitant par la même plein succès dans l’accomplissement de la mission qui lui est assignée, rappellera que ce mouvement restreint dans le corps de la magistrature, s’inscrit dans la même ligne que ceux qui touchent d’autres secteurs de l’Etat chargés de la mise en œuvre des Plans et programmes nationaux.

Il fera de ce fait état des efforts qui doivent être consentis et permettre, à la fois, l’alternance à des postes de responsabilité et l’émergence de compétences et d’aptitudes à même de hisser davantage la mission de la justice au rang qui lui est dû, soulignant par la même une des spécificités de ce mouvement qui, dira-t-il, se caractérise par l’élévation du niveau de représentation de la femme dans un secteur qui a enregistré de réelles avancées au titre des réformes initiées par le Président de la République, tendant notamment à la valorisation des ressources humaines, sans exclusive entre les enfants de ce pays et partant, donner l’occasion à tous d’accéder à la responsabilité au niveau des différentes structures relevant du secteur de la justice.

Un mouvement qui intervient pour consolider les acquis de ce secteur par les réformes qui y ont été engagées depuis 15 ans, ajoutera-t-il, avant d’appeler, au nom du ministre, tous les cadres à œuvrer dans la préservation des droits, des libertés et rapprocher le secteur de la justice du citoyen en veillant sans cesse à tisser des relations d’entraide avec les différentes institutions dans le cadre de la réglementation.

La nouvelle présidente de la Cour, Zoubida Daoud, interviendra à son tour pour remercier le ministre de la confiance placée en elle, dire sa disponibilité à ne ménager aucun effort pour traduire dans les faits cette confiance et appeler les cadres et autres responsables présents à lui prêter l’aide nécessaire dans l’accomplissement de la mission qui lui est dévolue.

F. Zoghbi