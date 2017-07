M. Tayeb Louh installe le nouveau procureur général près la cour de Tipasa : Conforter le processus de réformes

Bien réelle est la détermination du ministère de la Justice quant à approfondir l’État de droit, à faire valoir la bonne gouvernance et à durcir, par la seule force de la loi, les mécanismes de lutte contre les fléaux portant atteinte à l’économie nationale.

En la matière, les engagements du secteur dont beaucoup ont déjà vu le jour à travers un processus de réforme audacieux initié par le président de la République ne sont « ni conjoncturels, encore moins des slogans creux», comme l’a rappelé, ce jeudi, le ministre

M. Tayeb Louh qui présidait la cérémonie d’installation de

M. Brahim Kherrabi , nouveau procureur général près la Cour de Tipasa. L’action de réforme se poursuivra de façon très substantielle, fera savoir en effet le ministre de la Justice, garde des sceaux, qui s’exprimait devant une assistance rehaussée par la présence des autorités civiles et militaires de la wilaya de Tipasa. «Nous poursuivrons les efforts visant à améliorer la performance de la Justice afin que le secteur puisse s'acquitter pleinement de ses missions constitutionnelles en matière de protection de la société contre toute forme de criminalité, notamment les crimes portant atteinte à l'économie nationale», appuie M. Louh. Il a ainsi mis l’accent sur une contribution efficiente de la justice à la consécration des objectifs gagés dans le Plan d’action du gouvernement. Le ministre de la Justice a fait part à ce propos de l’élaboration de nouveaux textes de lois sur la protection des droits de l’homme, la promotion des libertés individuelles et collectives ainsi que la mise en place de nouveaux mécanismes juridiques pour accompagner le nouveau modèle économique de développement». M. Tayeb Louh citera quelques uns de ces nouveaux projets, y compris ceux en voie de finalisation et dont le contenu est en conformité avec les nouveaux amendements introduits dans la Constitution révisée en 2016.



De nouvelles lois en conformité avec la Constitution



Il s’agit notamment, énumère le ministre de la Justice, de la loi relative à la protection des données personnelles, de la loi organique comprenant les mesures et les modalités de saisine du Conseil constitutionnel en cas d’exception d’inconstitutionnalité et de loi traitant des mesures d’accès aux informations, documents et statistiques ainsi que leur circulation. Cette dynamique de confection de nouvelles lois engagée au niveau du ministère de la Justice comprend également une révision des lois existantes. M. Tayeb Louh à informé à ce propos de la prochaine révision de la loi sur la prévention et la lutte contre la corruption. Idem pour ce qui est de la loi organique portant compétence du Conseil de l'Etat et son fonctionnement. Dans la même optique, il est aussi envisagé d’actualiser d’autres lois à l’exemple de celle sur «la prévention et la répression de l'usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes», «le code de procédure civile et administrative» et la

« loi portant organisation pénitentiaire et réinsertion sociale des détenus». Le code civil fera lui aussi l’objet d’une révision approfondi notamment dans ses dispositions relatives aux assurances en nature, à l'effet de conférer de plus grandes garanties aux transactions financières. Promulguée en 1975, le code du commerce sera lui aussi amendé en vue de mieux adapter son contenu aux défis de l’heure où il est nécessaire de réexaminer les lois algériennes, plus particulièrement celles à caractère économique dans le but de conférer un cadre législatif idoine devant assurer une redynamisation de l’activité économique pour protéger les droits des uns et des autres.



Guerre sans merci contre la corruption : 5.750 individus condamnés de 2013 à 2016



Durant la période s’étalant de 2013 à fin 2016, la justice algérienne a traité quelques 3 405

affaires de corruption dont la résolution s’est traduite par la condamnation de 5750 individus. Ces statistiques communiquées à Tipasa par le ministre de la Justice, gardes des sceaux, ont ainsi permis de lever le voile sur la guerre sans merci menée contre la pratique de la corruption en Algérie, un des objectifs inscrits en première ligne de l’action de réforme initiée par le Président de la République dans le secteur de la justice. « La lutte contre la corruption n'est pas une campagne conjoncturelle, mais un travail mené sur le terrain au quotidien avec la participation de tous les secteurs de l'Etat», révèle le ministre dans son allocution retransmise par le moyen d’une visioconférence dans la totalité des Cours de justice réparties à travers le pays. Il s’agit, précise t-il, «d’une lutte qui ne se limite pas uniquement au volet répressif, mais repose aussi sur la transparence dans la gestion des affaires publiques». De l’avis du ministre, l’approfondissement des réformes initiées par le

Président de la République a ainsi permis à lutter efficacement contre les crimes sous toutes leurs formes, notamment les cas de corruption où diverses atteintes à l’économie nationale. Mettant l’accent sur la nécessité de relancer la loi relative à la déclaration de patrimoine et d'associer les citoyens à la lutte contre ce fléau, M, Louh a assuré que l’action de la justice sera davantage consolidée. C’est ce qui est effectivement prévu, a-t-il argué à travers l’application du Plan d’action du gouvernement qui souligne , d’une part, le recours à des mécanismes plus efficaces dans le cadre de la lutte et la prévention contre la corruption mais aussi la nécessaire intensification de la coordination entre les instances et services de l'Etat en matière de lutte contre les crimes financiers et économiques , d’autre part. Dans cette optique, le ministre de la Justice a plaidé dans ce contexte pour un développement « efficace et transparent» en faveur de tous les enfants de l'Algérie, loin des comportements «illégaux, illicites, voire immoraux», soulignant la nécessité de « définir les obligations inhérentes à la fonction publique et aux services spécialisés afin de préserver la neutralité et la transparence de l'administration».



La réforme confortée par le dernier mouvement décidé par le Chef de l’État



Le ministre de la Justice a évoqué par ailleurs le dernier mouvement partiel dans le corps de la magistrature décidé par le Président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature.

« Ce mouvement confortera le processus de réformes engagé dans le secteur de la Justice», dira M. Louh.

Se félicitant de la place de la femme dans le secteur de la justice, M. Louh a relevé le niveau « record» atteint par les femmes qui occupent huit postes supérieurs au niveau de différentes Cours, ce qui traduit l'attachement du Président de la République à encourager et donner les mêmes chances à toutes les catégories de la société, a-t-il affirmé. Mettant en exergue le processus de réformes initiées par le Président de la République depuis son élection à la magistrature suprême, le ministre a évoqué la consécration de l'Etat de droit, la lutte contre la corruption, la consolidation des droits et des libertés et l'amélioration constante des prestations des structures de la Justice. M. Louh a également souligné l'augmentation du taux de couverture judiciaire qui est passé de 8 magistrats pour 100.000 citoyens en 2000 à 15 magistrats en 2017.

Le système judiciaire algérien dépasse ainsi la plupart des systèmes au niveau régional et dans le bassin méditerranéen en terme de couverture, a-t-il dit, précisant que la France comptait 13 magistrats pour 100.000 citoyens et le Maroc 11 pour 100.000 citoyens. Dans ce même ordre d'idées, le ministre a mis en avant le parachèvement de la réalisation de Cour de justice répondant aux normes internationales à travers toutes les wilayas du pays

Karim Aoudia