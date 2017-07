Actions humanitaires : Valoriser les efforts de l’état

La valorisation des efforts remarquables de l’État algérien dans le domaine de l’action humanitaire a été mise en relief, jeudi, par les participants au séminaire national de Tlemcen sur le rôle de la société civile algérienne dans les secours humanitaires.

Les participants, des chercheurs, des universitaires, des membres de l’association nationale et bureaux de wilayas Djazaïr El-Kheir, ont recommandé, à la fin de leurs travaux, ouverts mardi, la valorisation aux plans national et international de ces efforts consentis par l’Algérie en matière de secours et d’actions humanitaires de par le monde.

Tout en invitant à l’application de règlements en rapport avec le caractère d’intérêt public des actions des associations, l’assistance a suggéré la préparation des associations et de la société civile à intervenir dans les actions de secours humanitaires.

Ceci exige, ont-ils précisé, l’élaboration de plans de formation visant à leur permettre d’accomplir leurs missions dans de bonnes conditions.

Par ailleurs, l’organisation de l’action de volontariat et son intégration dans les programmes pédagogiques conforteront les résultats positifs attendus par toute action de secourisme humanitaire, ont-ils estimé. Cette troisième et dernière journée de ce séminaire, tenue au palais de la Culture, en présence de représentants de la sûreté de wilaya, de la Gendarmerie nationale et de la Protection civile, a été marquée par la présentation de quatre communications traitant, entre autres, des conditions de réussite de la société civile en matière d’actions et secours humanitaires, et l’importance des interventions de psychologues dans les sinistres. Cette rencontre a été organisée par l’association nationale Dzaïr El-Kheir, en étroite coordination avec le laboratoire de recherches sur le dialogue entre les religions et les civilisations en Méditerranée de l’université Aboubakr-Belkaïd de Tlemcen, rappelle-t-on. (APS)