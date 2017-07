Droits de l’Homme en Algérie : 2016, une année charnière

La Commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’homme (CNCPPDH), remplacée par le Conseil national des droits de l’homme (CNDH), a présenté son rapport annuel 2016 sur l’état des droits de l’homme en Algérie, dans lequel il a été relevé que l’année 2016 a constitué une année «charnière et phare» pour les droits de l’homme en Algérie.

La première partie du document a été consacrée à une présentation du bilan général et une rétrospective des activités de la CNCPPDH depuis sa création en 2001 dans son volet protection et promotion des droits de l’homme en Algérie. La deuxième partie a été dédiée aux changements opérés et induits par la révision constitutionnelle de 2016, notamment à travers la création du Conseil national des droits de l’homme (CNDH) auquel ont été assignées de larges missions, à la fois de protection et également de promotion des droits de l’homme. La troisième partie du document traite de certains axes essentiels de la matrice des droits de l’homme, qui nécessite, relève-t-on dans l’introduction, une consolidation. Le rapport évoque, dans un chapitre dédié aux activités de la CNCPPDH en matière de protection des droits civils et politiques à travers sa contribution à l’amélioration de l’arsenal juridique, son apport dans la mise en œuvre de la Réconciliation nationale et les questions des disparus, ainsi que la protection des détenus. La CNCPPDH estime que la réconciliation nationale est un modèle de justice transitionnelle post-conflit, qui s’appuie sur les normes puisées de la matrice des droits de l’homme, relevant avoir contribué par le biais de ses activités de médiation en assurant le suivi de l’opération et en formulant un ensemble de recommandations. Elle déclare avoir accordé une attention soutenue à la défense des droits économiques, sociaux et culturels. Le même rapport a évoqué également la contribution de la CNCPPDH en matière de protection des droits spécifiques : femmes, enfants, personnes handicapées, personnes âgées et migrants. Le document de la CNCPPDH a rappelé les réformes politiques initiées par le Président de la République, soulignant la contribution de cette Commission dans les différentes phases de ces réformes. Le rapport qui a traité également de la contribution de la CNCPPDH dans la défense des droits économiques, sociaux et culturels, est revenu sur le regard que porte la Commission sur la coopération algérienne avec les instances internationales et régionales des droits de l’homme, en 2016.



Plus de visibilité en matière des droits de l’homme



La création du Conseil national des droits de l’homme (CNDH), contenue dans la révision constitutionnelle adoptée par le Parlement en février 2016, constitue «une évolution» de nature à donner «plus de visibilité» aux efforts de l’État en matière de défense et de promotion des droits de l’homme, a souligné la Commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’homme. Le rapport note qu’«au titre de l’axe sur les droits de l’homme et les libertés démocratiques, la Constitution du 6 mars 2016 a prévu la création du Conseil national de Droits de l’homme», estimant que «cette création constitue une évolution visant à donner plus de visibilité aux efforts de l’État dans la promotion et la protection des droits de l’homme». Le rapport estime que des défis attendent le CNDH, à travers, notamment, le plaidoyer pour la ratification de nouveaux instruments, tels que l’OPCAT (Protocole facultatif se rapportant à la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants), suivi de l’application par le juge national des traités internationaux et régionaux ratifiés par l’Algérie et la prévention et la lutte contre la traite des personnes. La création de ce Conseil, ajoute le rapport, «va permettre le renforcement de l’édifice institutionnel pour la consolidation de l’État de droit et de la démocratie», rappelant que le CNDH, créé selon les dispositions de l’article 189 de la Constitution, est placé auprès du Président de la République et jouit de l’autonomie administrative et financière.

La même instance soutient que «si la constitutionnalisation de l’institution nationale des droits de l’homme représente une avancée institutionnelle, à l’instar d’autres organes créés dans ce cadre, elle constitue, également, l’aboutissement d’un processus de transformation de la CNCPPDH, longtemps sollicité et attendu». Le CNDH assure, notamment «une mission de surveillance, d’alerte précoce et d’évaluation en matière de respect des droits de l’homme, examine sans préjudice des attributions du pouvoir judiciaire, toute situation d’atteinte aux droits de l’homme constatée ou portée à sa connaissance, entreprend toute action appropriée dans ce cadre», souligne le rapport. En matière de protection des droits de l’homme, le CNDH a des attributions d’investigations, de saisine des autorités administratives ou judiciaires, pour le règlement de situations litigieuses, de réception de plaintes, d’enquêtes auprès des structures publiques en rapport avec sa mission de défense des droits de l’homme.

Le CNDH adresse son rapport annuel sur la situation des droits de l’homme au Président de la République, au Parlement et au Premier ministre, tout en assurant une large diffusion et en informant l’opinion publique de son contenu. En matière d’organisation organique, le CNDH est composé de six commissions chargées, respectivement, des affaires juridiques, des droits civils et politiques, des droits économiques, sociaux, culturels et de l’environnement, de la femme, de l’enfant et des personnes vulnérables, de la société civile et enfin de la médiation. Le CNDH, présidé par Mme Sid Lakhdar Benzerrouki Fafa, a été installé en mars dernier, en remplacement du CNCPPDH, que présidait Me Farouk Ksentini.



Débat démocratique sur la gouvernance et la politique socio-économique



La Commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’homme, remplacée en mars dernier par le Conseil national des droits de l'homme (CNDH), a plaidé pour un «débat démocratique», pour plus de transparence, afin d'éviter le manque de visibilité et de cohérence dans la gouvernance et la politique socio-économique sur la trajectoire 2020-2030 du développement hors hydrocarbures de l'Algérie. La CNCPPDH suggère, pour faire face à la crise des prix de pétrole et de gaz sur le marché international, «la mise en place d'une stratégie claire basée sur une économie du savoir, sur le travail, sur des ressources autres que celles engrangées des hydrocarbures... », mettant aussi en évidence «la conciliation d'une efficacité économique avec une réelle et profonde justice sociale». Elle défend également «une lutte énergique et surtout effective contre la corruption, «loin des règlements de comptes sources inutiles de tensions». Pour la CNCPPDH, l'adaptation de l'Algérie aux enjeux de la mondialisation «est inséparable d'un État de droit, de la démocratie, en tenant compte de l'économie de marché concurrentielle humanisée, loin de tout monopole et du respect des droits de l'homme».



Éducation : des incohérences persistent, malgré des évolutions positives



S'agissant du secteur de l'Éducation nationale, le rapport note que nonobstant les efforts substantiels consentis par les pouvoirs publics et les évolutions positives enregistrées par le secteur, la tutelle relève cependant la présence d'«un certain nombre d'incohérences et d'insuffisances adossées à des difficultés répertoriées, lors de l'évaluation du système éducatif national».

Le document cite, parmi ces incohérences et insuffisances, le problème de la surcharge des classes dans certaines wilayas, estimant que «ce phénomène est lié, de l'avis de la tutelle, à l'ouverture de nouvelles zones d'habitations urbaines, engendrant un déplacement massif de population, au retard dans la réalisation des projets... ». La CNCPPDH estime que deux éléments devraient être pris en considération avant de s'engager dans une quelconque réforme : inscrire le fonctionnement du système éducatif dans un système économique et social devant pouvoir répondre aux exigences du développement, et introduire les conditions de l'assurance qualité dans l'enseignement à tous les niveaux.



Santé : une crise économique et organisationnelle



Traitant le droit à la santé, la Commission note que le secteur de la Santé en Algérie connaît, depuis plusieurs années, «une crise qui est à la fois économique et organisationnelle», relevant que «si des progrès significatifs sont bien enregistrés ici et là, les résultats ne sont pas homogènes entre les établissements, et la dynamique des actions d'amélioration évolue encore, trop souvent, selon le rythme des sollicitations externes».

La CNCPPDH souligne également que «les approches sectorielles des risques ont montré leurs limites en termes de réduction et de prévention des risques, dans le sens où elles ne permettent pas d'introduire la dimension transversale nécessaire à une vision globale et à un management intégré des risques». Pour la Commission, un certain nombre de leviers peuvent aider à mieux accompagner les changements nécessaires : impliquer l'ensemble des parties prenantes dans des démarches participatives, supprimer les clivages interprofessionnels, développer les actions de sensibilisation et de formation à la qualité, mutualiser les actions entre professionnels et établissements, effectuer le pilotage des actions sur les résultats obtenus...



Rapports des ONG : une vision pas forcément consensuelle



Le document évoque aussi l'évaluation qu'établissent les organisations internationales sur la situation des droits de l'homme en Algérie, estimant que «le contenu de ces évaluations reflète souvent une certaine vision qui n'est pas forcément consensuelle ou partagée par l'ensemble des parties».

La Commission estime qu'il est mieux indiqué d'adopter, dans toute opération d'évaluation, une approche plus équilibrée entre les deux générations des droits de l'homme». Elle a plaidé, dans ce sens, pour un développement des «canaux de communication avec les représentations diplomatiques des pays auteurs des rapports ou les ONG concernées, afin de porter à leur connaissance toute information utile sur le développement et les réalisations opérées dans le domaine des droits de l'homme en Algérie».