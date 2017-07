Partenariat ministère de la formation / Peugeot Algérie : accompagnement efficient des diplômés

Le ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels et la filiale algérienne du constructeur automobile Peugeot ont signé jeudi dernier en présence du ministre du secteur, M. Mohamed Mebarki, une convention de partenariat visant à développer les filières de formation liées aux activités de l’après-vente automobile selon les exigences et standards internationaux.

Le document a été paraphé par M. Yves Peyrot des Gachons, président-directeur général de Peugeot Algérie, et Mme Akila Chergou, directrice de la Formation Continue et des Relations Intersectorielles au ministère.

« C’est une véritable opportunité à saisir pour notre département afin d’assurer un accompagnement efficient des diplômés visant leur insertion professionnelle », a dans ce contexte, mis en évidence le ministre de la Formation professionnelle lors de la cérémonie de signature de la convention qui s’est tenue à la direction générale de Peugeot Algérie.

Selon le premier responsable du secteur, cet accord garantira une formation adéquate avec les besoins du marché dans le domaine de l’industrie automobile qui est en constante évolution. « L’objectif de cette convention, a-t-il fait savoir, est de mettre en place les moyens humains et de définir ensemble un programme de formation dans le domaine de la sous-traitance », a-t-il dit.

M. Mebarki a indiqué dans ce sillage qu’une cinquantaine de points de Peugeot établis sur tout le territoire du pays seront concernés par cette convention de partenariat précisant que la signature de cette convention s’inscrit «dans le cadre des préparatifs pour la prochaine rentrée de la formation professionnelle, prévue en septembre prochain, afin de répondre à la forte demande des jeunes désirant se former dans la maintenance automobile ».

Selon lui, une trentaine de centres relevant du secteur assure un programme de formation lié à la filière automobile en plus des 7 instituts nationaux spécialisés dans ce créneau à l’image de l’institut d’El Harrach à Alger et celui de Sénia d’Oran qui devrait être transformé en centre d’excellence pour la formation dans le domaine du tissus, de l’énergie solaire et de la maintenance de voitures.



Quelque 10.000 stagiaires investissent le créneau de l’automobile annuellement



On apprend, dans ce sens que plus de 10.000 inscrits annuellement bénéficient de la formation dans le créneau lié à la maintenance automobile. Pour l’année 2017, plus de 5.000 diplômés ont été enregistrés. « En 2016, le nombre des travailleurs qui ont bénéficié d’une formation dans le cadre des convention de partenariat dans cette filière s’élève à 600 ».

Saisissant l’occasion le ministre a procédé à une visite d’inspection des ateliers de la succursale Peugeot située a Oued Smar, ainsi que la visite de Institut National Spécialisé de la Formation Professionnelle de Beaulieu d’El Harrach (ex-ITEEM) où il a mis l’accent sur la nécessité de la formation des formateurs dans les spécialités de la maintenance du véhicule, la carrosserie, la peinture, le magasin et toute nouvelle spécialité identifiée dans le domaine.

Pour sa part, le directeur général de Peugeot Algérie, Yves Peyrot des Gachons, a souligné la nécessité d’investir dans la formation des jeunes, notamment avec la technologie qui évolue à grande vitesse dans le domaine automobile « nous allons continuer à nouer des liens de partenariat avec les pouvoirs publics dans l’intérêt des deux parties », a-t-il affirmé.

« Le secteur automobile est en pleine mutation et connaît de multiple développement, d’où la nécessité de conclure des partenariats intelligents », a indiqué M. Peyrot des Gachons. Promettant ainsi que sa société favorisera le recrutement des diplômés au sein des structures de Peugeot dans toutes les wilayas.

Le PDG de Peugeot a souligné que les professionnels de la société participeront à la conception et la révision des référentiels d’activités et des programmes de formation selon les nouvelles exigences. Il va mettre à disposition des établissements de la formation des équipements et matériels didactiques et pédagogiques pour assurer les formations pratiques.

Mettant a profit cette opportunité, le PDG de Peugeot Algérie a annoncé que des dons de véhicules de dernière génération sont également prévus « une Peugeot 308 devrait ainsi rejoindre l’un des centres de formation dans les toutes prochaines semaines », a-t-il dit.

Il y a lieu de souligner que le secteur a enregistré plus de 300.000 diplômés (élèves et stagiaires) pour l’année scolaire 2016-2017.

Ces diplômés ont suivi une formation parmi les 440 spécialités que compte la nomenclature de la formation professionnelle et qui couvrent l’activité socio-économique à l’image de la construction, la plomberie, l’électricité, ainsi que de nouvelles spécialités dans les technologies numériques, des énergies renouvelables et bien sûr, de l’automobile.

Sarah A. Benali Cherif