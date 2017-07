Session spéciale du bac 2017 : Les candidats satisfaits

Alors que l’on annonce déjà un important taux d’absentéisme, les candidats de la deuxième chance, qui ont été répartis sur 299 centres d’examen à travers le pays, ont entamé, jeudi dernier, leur premier jour d’épreuves.

Cette session concerne les candidats retardataires, exclus de la session ordinaires qui a eu lieu du 11 au 15 juin 2017. Au premier jour des examens, plusieurs candidats ont exprimé leur satisfaction quant à cette deuxième chance, quant au niveau des questions elles ont été jugées par la plupart d’entre eux d’abordables. Toutefois, tous ont déploré la vague d’absences qui a été enregistrée à travers les différents centres d’examens, d’après les témoignages recueillis auprès des candidats à leur sortie des classes. « Nous n’étions que six candidats en classe alors qu’on devrait être 20 à passer dans cette salle, donc 14 candidats étaient absents », a déclaré Merouane à la sortie du centre d’examen après avoir terminé l’épreuve du matin. De son côté Imane, une autre candidate a affirmé que la salle d’examen où elle a passé l’épreuve de jeudi matin a enregistré 7 absences. « Nous étions que cinq en classe alors nous devrions être 12 candidats », a-t-elle dit.

Selon l’inspecteur général au ministère de l’Education nationale, M. Nedjadi Messeguem, ils sont 104.036 candidats, dont 10.082 candidats scolarisés et 93.954 candidats libres répartis dans 299 centres d’examens à travers le territoire national qui sont concernés par cette session spéciale. La décision de l’organisation d’une session spéciale du baccalauréat a été prise sur instruction du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Cette seconde session est ouverte au bénéfice des élèves retardataires ou absents à celle organisée à partir du 15 juin dernier. Elle se déroule, entre les 13 et 18 juillet, dans les mêmes conditions « de rigueur » et sera entourée d’un dispositif « sécuritaire » particulier, afin de parer à toute tentative de fraude. En plus de la mobilisation de quelque 10.000 policiers chargés d’assurer la sécurité autour des 299 centres d’examens répartis à travers le pays, des systèmes de brouillage et de détecteurs de métaux ont été installés dans ces derniers, à l’effet de déjouer d’éventuels phénomènes de triche. A noter que pour la seule wilaya de Djelfa, il a été constaté le retard de plus de 6.000 candidats aux épreuves antérieures du baccalauréat.



Une deuxième session sous haute surveillance



Il y a lieu de rappeler que la ministre de l’Education nationale, Nouria Benghebrit, a donné des instructions fermes lors de sa rencontre le 23 juin dernier avec les directeurs et cadres relevant de son secteur, pour l’application des mêmes mesures réglementaires et de sécurité que pour la précédente session de cet examen. Parmi les mesures prises lors de la session ordinaire du baccalauréat figuraient «la possibilité de choisir entre deux sujets dans chaque matière, et l’octroi de 30 minutes supplémentaires pour que les candidats puissent choisir un des deux sujets». Comme pour la précédente session, l’utilisation des téléphones portables ou tout autre moyen de communication demeure interdit à l’intérieur des centres d’examen.

Pour assurer le bon déroulement de cette session, les services de la Sûreté nationale et ceux de la Gendarmerie nationale ont mis en place un dispositif sécuritaire spécial au niveau des 48 wilayas du pays, en mobilisant des moyens humains et matériels importants.

Les résultats du baccalauréat seront affichés à la fin du mois en cours et les inscriptions universitaires préliminaires débuteront le 1er août sur le site internet du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Le taux de réussite du baccalauréat de l’année dernière était de 49,79% pour les élèves scolarisés et 33,7% pour les candidats libres.



Les résultats des deux sessions annoncés le 25 juillet



Les résultats du baccalauréat seront annoncés le 25 juillet en cours sur le site de l’Office national des examens et des concours (ONEC), a fait savoir la ministre de l’Education nationale, Mme Nouria Benghebrit, précisant que les inscriptions universitaires sont prévues du 1er au 16 août prochain. «L’annonce des résultats du baccalauréat pour l’année scolaire 2016-2017 sera unifiée pour les deux sessions et aura lieu 25 juillet en cours», a indiqué Mme Benghebrit dans un message adressé aux candidats de la session spéciale du baccalauréat. Le ministère de l’Education nationale avait précédemment fait savoir que les résultats seraient connus fin juillet alors qu’ils étaient initialement prévus pour le 15 du même mois. De fait, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a dû s’adapter à cette nouvelle donne, puisqu’il a été annoncé que la période des préinscriptions pour les nouveaux bacheliers s’étalera du 1er au 5 août et concernera les préinscriptions, la confirmation des préinscriptions, puis le traitement électronique de toutes les demandes à partir du 6 août. Les résultats des pré-affectations seront annoncés le 11 août au soir, a-t-il été précisé.

Salima Ettouahria

Publication sur les réseaux sociaux d’un sujet du Baccalauréat la justice sévit à AÏN DEFLA





Les éléments de la brigade de lutte contre les crimes liés aux technologies de l’information et de la communication relevant de la Sûreté de wilaya de Ain Defla ont présenté aux instances judiciaires deux personnes impliquées dans la publication sur les réseaux sociaux du sujet de l’une des matières de la session ordinaire du baccalauréat 2017, a-t-on appris jeudi dernier de la Sûreté locale. La présentation aux instances judiciaires de ces deux individus (19 et 23 ans) est intervenue à l’issue d'une enquête technique (exhaustive) qui a permis d’affirmer que ces deux personnes avaient procédé à la publication sur Facebook du sujet d’histoire et géographie se rapportant à la filière sciences expérimentales et ce, 25 minutes après le début de l’examen, a-t-on indiqué de même source. Après accomplissement des procédures judiciaires réglementaires, les deux personnes en question ont été poursuivies pour exposition au public de documents de nature à porter atteinte à l’intérêt national, a-t-on précisé. Présentées aux instances judiciaires compétentes, l’un des mis en cause a écopé de 3 mois de prison avec sursis en sus du paiement d’une amende financière, au moment où le second a été relaxé, a-t-on conclu. (APS)