oran : Entrée en exploitation de 12 établissements hôteliers

Douze établissements hôteliers de différents niveaux de classification seront mis en exploitation durant le deuxième semestre de l’année 2017 à Oran. Ces hôtels, situés dans les communes d’Arzew, Mers El-Hadjadj et Gdyel, totalisent plus de 8.000 lits, a indiqué M. Kaid Omar Belabbès, directeur local du tourisme et de l’artisanat, dans une déclaration à la presse, en marge d’une rencontre régionale de l’association du Club de l’artisan bijoutier et de bijoux traditionnels organisée à la maison et centre d’artisanat de Hai Sabah (à l’est d’Oran).

Ceci s’ajoutent à plus de 13.000 lits disponibles au niveau du parc hôtelier d’Oran, qui compte actuellement 167 hôtels exploités, a souligné le responsable, rappelant l’entrée en service, durant le premier semestre de l’année en cours, de quatre hôtels de classe 1 à 4 étoiles implantés dans les daïras d’Oran, Bir El Djir et Ain Turck. «Plus de 140 projets hôteliers sont en cours de réalisation à Oran avec des taux d’avancement variant entre 5 et 95 pour cent», a poursuivi le responsable. Dans le cadre de la stratégie d’équilibre géographique entre les 26 communes de la wilaya, le secteur du tourisme œuvre à ce que chaque commune puisse avoir au moins quatre hôtels, surtout les communes défavorisées afin d'attirer les investissements, notamment Misserghine, Boutlélis, Oued Tlélat, Braya et Boufatis,

a indiqué M. Kaid Omar.

Les efforts sont déployés aussi pour diversifier l’investissement dans les établissements hôteliers et de loisirs. La plage de Ain Defla de la commune de Gdyel a ainsi bénéficié d’un projet de jeux aquatiques, dont les travaux sont à 30%, et qui sera exploité d’ici fin de l’année en cours, en vue de conférer une dynamique au niveau de la zone d’expansion touristique (ZET) de Kristel. Le directeur local du tourisme et de l’artisanat, qui a assisté à une partie de la rencontre régionale de l’association du Club de l’artisan bijoutier, a mis l’accent sur les efforts de l’Etat pour développer le secteur touristique et de l’artisanat, indiquant que l’objectif de création de ces associations est «de rapprocher les artisans de leur métier». (APS)

Artisans de joaillerie et de bijoux traditionnels

Colloque national à Oran

Le premier colloque national des artisans de fabrication de joaillerie et bijoux traditionnels sera organisé l’année en cours à Oran, a-t-on appris jeudi du président de la chambre de l’artisanat et des métiers d’Oran. «Les travaux de cette première édition se tiendront sous forme d’ateliers, dont le premier traitera de la législation et la loi régissant le marché de l’or et de l’argent», a indiqué Boukhari Farhat, en présentant la fiche technique du colloque lors d’une rencontre régionale du Club de l’artisan bijoutier, organisée à Oran.

«Le deuxième sera dédié à la formation des artisans alors que le troisième traitera des matières premières», a-t-il précisé. Ce colloque, organisé par la CAM et l’association Club de l’artisan bijoutier, sera animé par des juristes, des représentants des secteurs des impôts, des douanes, du tourisme, de l’artisanat, de la formation et de l’enseignement professionnels. Il est prévu également la participation de représentants de l’Agence nationale de transformation et distribution de l’or et matières précieuses (ALGENOR), de la Société d’exploitation des mines d’or (ENOR), outre des importateurs privés d’or et argent, des compagnies privées de commercialisation de matériels de fabrication de bijoux, a souligné M. Boukhari. Ces ateliers auxquels prendront part des membres du Club des artisans bijoutiers et de bijoux traditionnels, créé en mai dernier à Oran, permettront d’exposer les préoccupations des artisans et de présenter des propositions pour dégager des solutions afin d’organiser ce métier et assurer son développement et sa valorisation, a expliqué le président de la chambre d’artisanat et des métiers d’Oran. Dans ce contexte, Boukhari Ferhat a indiqué que la CAM d’Oran envisage de créer un atelier de formation dans le domaine de la joaillerie et des bijoux traditionnels au profit des jeunes. Cet atelier sera domicilié au niveau de la maison de l’artisanat pour garantir la pérennité de ce métier, qui a régressé ces dernières années pour compter actuellement quelque 240 bijoutiers et 15 artisans en bijoux traditionnels à Oran, alors qu’ils étaient, il y a quelques années, plus de 1.000 artisans qui employaient chacun au moins trois personnes.

Cette rencontre régionale, à laquelle ont pris part le directeur local du tourisme et de l’artisanat, le directeur de la CAM et des artisans de certaines wilayas de l’ouest du pays, a permis d’exposer des préoccupations des artisans bijoutiers dont celles relatives aux taxes et à la fiscalité, l’approvisionnement en matière première, l’absence d’articles de contrôle de produits de 14 carats, la régulation du marché de l’or. Le directeur de la chambre de l’artisanat et des métiers a affirmé que le Club de l’artisan bijoutier d’Oran est un espace pour réunir les spécialistes et dégager les préoccupations des professionnels du secteur afin qu’elles parviennent aux pouvoirs publics pour trouver des solutions idoines. (APS)