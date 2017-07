M. Hacène Mermouri : « Faire du tourisme une alternative aux hydrocarbures »

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Hacène Mermouri, a mis en avant, jeudi à Alger, la nécessité de la conjugaison des efforts pour relancer le tourisme et en faire une alternative économique permettant au pays de sortir de la dépendance des hydrocarbures.

Intervenant lors de la cérémonie de son installation dans ses nouvelles fonctions, M. Mermouri a déclaré : «Nous nous attèlerons dans le cadre du Plan d'action du gouvernement pour la mise en oeuvre du programme du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, à insuffler une nouvelle dynamique au secteur en exploitant les ressources touristiques et naturelles dont dispose le pays», soulignant à ce propos l'importance du tourisme côtier, thermal, de montagne ainsi que le tourisme saharien avec son patrimoine matériel et immatériel, notamment les Ksour, les différents vestiges historiques et civilisationnels, outre le patrimoine du Tassili et de l'Ahaggar.

Après avoir exprimé «ses remerciements et sa reconnaissance au président de la République pour la confiance qu'il lui a accordé pour la gestion du secteur du tourisme en cette conjoncture particulière», M. Mermouri a relevé la nécessité d’«intensifier et de coordonner les efforts entre les cadres de son département et les autres secteurs concernés pour oeuvrer ensemble à la mise en place d'une stratégie de promotion du tourisme à la lumière du Plan d'action du gouvernement, adopté récemment par les deux chambres du parlement». Pour sa part, le chef de cabinet du Premier ministre, Amrani Hamlaoui a appelé les cadres du secteur à «l'intensification des efforts et à la coordination en vue de réaliser les objectifs escomptés dans ce domaine, conformément au Plan d'action du gouvernement et au programme du président de la République». M. Hamlaoui qui représentait le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, à cette cérémonie, a salué les efforts consentis par les anciens ministres «pour relancer le tourisme et en faire un secteur contribuant au développement hors hydrocarbures, et ce au vu des importantes ressources touristiques et naturelles que recèlent les différentes régions du pays». Il a rappelé également «les importantes orientations données par le Premier ministre à M. Mermouri pour la relance du secteur en application des mesures prévues dans le Plan d'action du gouvernement pour la concrétisation du programme du président de la République qui a fait du tourisme l'une des priorités du développement économique, notamment en matière d'investissement». M. Hamlaoui a appelé, par ailleurs, les cadres du secteur à se mobiliser pour permettre au ministre de «tracer des programmes à court, moyen et long termes dans le domaine du tourisme à soumettre au gouvernement». (APS)