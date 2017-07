M. Ayadi, nouveau SG du MAE : Riche expérience sur les grands dossiers stratégiques

M. Noureddine Ayadi, désigné jeudi nouveau secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, dispose d'une riche expérience de 34 ans, axée essentiellement sur les grands dossiers stratégiques internationaux qu'il avait gérés. Né à Sétif le 23 juin 1956, M. Ayadi est diplômé de l’Ecole nationale d'administration (ENA) en 1983. Il a été ambassadeur en Argentine (2005), au Mali (2010) et dernièrement aux Pays-Bas (2015). Il a également servi à l’administration centrale en qualité de directeur des Affaires politiques et directeur Amérique latine. Haut cadre chargé du processus de dialogue inclusif inter-malien, amorcé en juillet 2014, M. Ayadi a pris une grande part à toutes les étapes du processus de paix et de réconciliation au Mali. De son parcours professionnel, ressort une expérience forte de 34 ans axée essentiellement sur les grands dossiers stratégiques internationaux qu’il avait gérés au ministère des Affaires étrangères, puis à la Présidence de la République en tant que chargé de mission, où il a eu à coordonner les travaux du Groupe interministériel chargé du suivi de l’action extérieure de l’Algérie, notamment dans les domaines de la lutte antiterroriste, du crime organisé et de l’immigration clandestine. (APS)