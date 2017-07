Le président Bouteflika procède à un mouvement dans le corps des walis et des walis délégués : Au plus près de la gestion publique

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a procédé jeudi dernier à un mouvement dans le corps des walis et des walis délégués et ce, conformément à l'article 92 de la Constitution, indique un communiqué de la présidence de la République. A ce titre, sont nommés walis Mesdames et Messieurs :



1. Bekkouche Hammou, wali d'Adrar,

2. Benmansour Abdellah, wali de Chlef,

3. Siouda Abdelkhalek, wali de Batna,

4. Layadi Mostefa, wali de Blida,

5. Limani Mustapha, wali de Bouira,

6. Doumi Djillali, wali de Tamanrasset,

7. Moulati Attalah, wali de Tébessa,

8. Benyaiche Ali, wali de Tlemcen,

9. Guenfaf Hamena, wali de Djelfa,

10. Far Bachir, wali de Jijel,

11. Louh Sif El Islam, wali de Saïda,

12. Derfouf Hadjri, wali de Skikda,

13. Salamani Mohamed, wali d'Annaba,

14. Saidoune Abdessami, wali de Constantine,

15. Bouchemma Mohamed, wali de Médéa,

16. Lebka Mohamed, wali de Mascara,

17. Chérifi Mouloud, wali d'Oran,

18. Khanfar Mohamed Djamel, wali d'El Bayadh,

19. Boulahia Aïssa, wali d'Illizi,

20. El Afani Salah, wali de Bordj Bou-Arréridj,

21. Belkateb Mohamed, wali d'El Tarf,

22. Bensaid Abdelkader, wali d'El Oued,

23. Nouicer Kamel, wali de Khenchela,

24. Badaoui Abbas, wali de Souk Ahras,

25. Ahmouda Ahmed Zine Eddine, wali de Mila,

26. Hadjar Mohamed, wali de Naâma,

27. Ouinez Labiba, wali d'Aïn Témouchent,

28. Brahimi Nacéra, wali de Relizane.



Par ailleurs, sont nommés wali délégué Madame et Messieurs :

1. Zibouche Fatiha, wali déléguée de Bouzaréah,

2. Bouchareb Mehdi, wali délégué d'El Harrach,

3. Abdelaziz Othmane, wali délégué de Bab El Oued,

4. Saddek Mostefa, wali délégué de Dar El Beida,

5. Kies Benamer, wali délégué de Bir Mourad Raïs,

6. Ragaâ Abdelkader, wali délégué d'In Guezzam,

7. Zidane Lakhdar, wali délégué de Touggourt. (APS)