En présence de MM. Necib et Zaalane : M. Cherfa ANNONCE 16.000 logements AADL dans la nouvelle ville de Bouinan

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Youcef Cherfa, a annoncé jeudi dernier à Blida la livraison, à partir de septembre prochain, de 16.000 logements de type location-vente de l'Agence algérienne d'amélioration et du développement du logement (AADL) au niveau de la nouvelle ville de Bouinan, soulignant que cette opération se déroulera en trois étapes jusqu'en juin 2018. La livraison des logements AADL dans la nouvelle ville de Bouinan est prévue à partir de septembre prochain, avec la distribution d'une première tranche de 7.000 unités, puis en décembre 2017 une deuxième de près de 3.000 unités et une troisième de 6.000 unités en juin 2018, a indiqué M. Cherfa, dans une déclaration à l'APS, à l'issue d'une réunion technique consacrée au projet de réalisation de la nouvelle ville de Bouinan en présence du ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane, et du ministre des Ressources des eaux, Hocine Necib. La réunion organisée sur l'un des sites de la nouvelle ville de Bouinan, en présence des autorités locales et de cadres des ministères concernés par le projet, ainsi que des représentants du ministère de l'Energie et du groupe Sonelgaz, a permis de définir tous les obstacles qui freinent la progression des travaux de réalisation et les voies à même de les lever pour la finalisation des équipements accompagnant les logements outre l'élaboration d'une vision prospective en matière de distribution des logements et des équipements annexes. La distribution prévue des 7.000 unités représentant la première tranche « est certaine », tandis que la livraison des 3.000 unités de la deuxième tranche reste tributaire de la réalisation des VRD prévue au cours de l'année, a précisé le ministre. Sur instruction du Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, la nouvelle ville de Bouinan sera la deuxième plus grande ville devant connaître la livraison des projets et des logements en 2017, après celle de Sidi Abdellah, a affirmé M. Cherfa, ajoutant que la présence de trois ministres du gouvernement à cette réunion a pour objectif d'apporter les dernières retouches en matière de raccordement aux réseaux d'AEP, d'assainissement et électrique. Les décisions prises lors de cette réunion, en collaboration avec les secteurs des Ressources en eau, des Transports et de l'Energie « nous laissent plus optimistes » quant à la réception des projets dans les délais pour leur distribution aux bénéficiaires, a indiqué M. Cherfa. Soulignant la priorité qu'accorde le gouvernement aux programmes de logements toutes formules confondues, le ministre a rappelé l'objectif d'un million de logements fixé dans le programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika et la distribution de ces projets durant les années 2017, 2018 et 2019. Concernant les équipements à réaliser parallèlement aux logements de la nouvelle ville de Bouinan qui seront distribués aux souscripteurs des wilayas de Blida et Alger, M. Cherfa a assuré que les principaux réseaux d'eau potable, d'assainissement et d'évacuation des eaux pluviales, ainsi que les réseaux routier, d'électricité et de gaz et les infrastructures d'enseignement, de santé, et de sécurité seront finalisés avant le début de la distribution de logements. Pour sa part, le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane, a affirmé que le gouvernement insiste sur le critère « qualité » dans les projets routiers devant relier la nouvelle ville de Bouinan aux villes avoisinantes, rassurant les souscripteurs que le trajet entre Alger et Bouinan peut être effectué en 15 mn grâce à la double voie de Bouinan et au projet reliant la deuxième rocade d'Alger à la même ville. La coordination entre les ministères permettra de réceptionner les projets dans les délais fixés pour obtenir une nouvelle ville qui répond aux normes des villes urbaines, a-t-il ajouté. Concernant le secteur des ressources en eau, M. Necib a indiqué que les travaux de la première phase du raccordement de la nouvelle ville au réseau d'eau potable ont été parachevés permettant une alimentation à hauteur de 7.000 m3/jour en attendant la réception de la deuxième tranche en octobre prochain qui permettra d'approvisionner 15.000 logements en eau potable d'ici la fin de l'année.

S'agissant du problème des réseaux d'assainissement, le ministre a indiqué que les eaux usée seront transférées vers la station d'épuration de Boufarik, soulignant que ce projet est à même de raccorder les 15.000 unités d'ici la fin de l'année en cours, ce qui permettra de livrer les logements dans les délais. Contrairement à la réalisation des logements qui avance à un rythme appréciable, les projets de réalisation de la nouvelle ville de Bouinan enregistrent actuellement des entraves, notamment en matière de raccordement aux réseaux d'assainissement et d'évacuation des eaux pluviales. A cet effet, les ministres ont donné des instructions fermes aux responsables en charge du projet en vue de trouver des solutions à ces entraves et parachever les projets dans les délais. Pour rappel, le nombre de logements prévus dans la nouvelle ville de Bouinan — d'une capacité de 200.000 habitants — s'élève à 36.200 unités, dont 26.000 en cours de réalisation parallèlement à la réalisation de plusieurs établissements éducatifs (écoles primaires, CEM et lycées), d'un hôpital, de polycliniques, de postes de police, d'un théâtre, d'une salle de cinéma, outre des Administrations publiques et des espaces verts. (APS)