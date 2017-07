Prévue à la rentrée sociale et scolaire : La 23e opération de relogement devrait éradiquer définitivement l’habitat précaire à Alger

Attendue à la prochaine rentrée sociale et scolaire de septembre, la 23e opération du relogement de la wilaya d’Alger va-t-elle mettre fin définitivement aux habitations précaires qui ternissent depuis de nombreuses années déjà l’image de la capitale ? En tout cas, Abdelkader Zoukh en est persuadé et il l’a réaffirmé encore une fois, jeudi dernier, lors d’une sortie sur le terrain. Le dynamique wali d’Alger parle en effet d’une opération « monstre » qui devra concerner pas moins de 8.000 familles. Dans les détails, ces dernières opérations bénéficieront de logements neufs et décents et les bidonvilles ne seront après cette date qu’un mauvais souvenir. Il est question également de dire adieu à la vie dans les caves, les terrasses, les chalets et autres bâtisses anarchiques. Ce sera donc normalement l’opération qui va balayer le reliquat de l’habitat précaire pour se consacrer ensuite aux milliers des dossiers jeunes qui vivent à l’étroit. L’engagement que prend Zoukh paraît risqué. L’on se souvient à ce propos les nombreuses promesses faites par les pouvoirs publics d’en finir définitivement avec les bidonvilles d’Alger mais sans que cela puisse se concrétiser en raison, semble-t-il, de contraintes inattendues rencontrées par les services de la wilaya d’Alger. Cette fois-ci sera-t-elle la bonne ? Le wali d’Alger est apparemment très confiant et sûr de lui en rappelant le grand défi relevé il y a plus d’une année.

Il s’agit de l’éradication du plus grand bidonville de la capitale, en l’occurrence Er-Remli dans lequel étaient entassés près de 4.000 familles. « Pour moi, le reste des bidonvilles, c’est du gâteau par rapport au site d’Er-Remli », s’est-il amusé à déclarer à plusieurs reprises. Lancé depuis plus de trois ans, le chantier du relogement de la wilaya d’Alger, le plus grand qu’a connu l’Algérie depuis l’indépendance, porte sur la distribution de 84.000 logements sociaux dans le cadre du programme du Président de la République quand bien même les statistiques officielles établies en 2007 indiquent que 72.000 familles sont dans le besoin de logements décents. Depuis mai 2014, ce sont quelque 41.000 familles dont des bénéficiaires de logements sociaux participatifs (LSP) qui ont été relogées dans la capitale, soit l’équivalent de 200.000 personnes. Et si on ajoute les bénéficiaires des formules AADL et LPP, le chiffre est porté à 71.000 familles, soit 355.000 personnes. Pour rappel, lors la 22e opération du relogement (la précédente) qui a débuté à la veille de Ramadhan pour s’étaler tout au long du mois sacré, 2.000 familles issue de l’habitat précaire dont 1.200 familles du bidonville d’El Hamiz ont été relogées et 2.000 autres ont bénéficié de logements LSP, soit un total de 4.000 familles recasées. Zoukh avait indiqué que le fichier national du logement a fait état de 3.222 postulants qui ont été soumis au contrôle, dont 226 ont l’objet de résultat positif et ont été de facto exclus en attendant les recours. 140 cas portent sur des personnes qui étaient inscrites à l’AADL, 52 familles possèdent déjà un logement, alors que 28 d’entre elles ont bénéficié d’une aide de l’État. 4 familles ont des permis de construire et deux cas ayant postulé pour le logement promotionnel LPP, ont fait ressortir les enquêtes.

Il y a lieu de rappeler que les Nations unies ont salué au mois de décembre dernier, les grands efforts consentis par l’Algérie, notamment dans le domaine de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville. En effet, conduisant une importante délégation qui a visité l’Algérie, le coordonnateur résident du système des Nations unies et représentant résident du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), Eric Overvest, a transmis les félicitations de l’ONU à l’Algérie pour les avancées réalisées en matière d’éradication des habitations précaires et qui vont permettre de faire d’Alger la première capitale africaine sans bidonvilles.

