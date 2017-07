Clôture du 39e festival international de Timgad : Ambiance conviviale

Le rideau est tombé, dans la nuit de jeudi à vendredi, sur la 39e édition du festival international de Timgad (Batna), dans une ambiance de joie en présence d’un public, venu de plusieurs wilayas de l’est du pays, a-t-on constaté. Avec des familles plus que jamais avides de sorties nocturnes en ces temps de canicule et une star comme Cheb Mami en tête d’affiche, la soirée de clôture de l’événement culturel phare de la capitale des Aurès a connu la grande affluence et une extraordinaire ambiance, qui a égayé jusqu’à 2h, les travées du théâtre de plein air. À l’exception d’un Cheb Mami qui, à la stupéfaction générale, a quitté la scène de manière inattendue, sans même dire au revoir au public, et de revenir, quelques moments plus tard, affirmant sa grande fatigue et son mécontentement d’avoir été programmé à une heure aussi tardive, cette soirée de clôture a été, de l’avis de tous les présents, parfaite au double plan de l’ambiance et de l’affluence.

Le tour de chant de Cheb Mami fut sans conteste le moment fort de la soirée. La star du raï a, au grand bonheur de ses fans, interprété les plus beaux morceaux qui ont jalonné sa carrière, tels que Lazrag sâani, Omri ma denit el denia hakda, Bladi Hya el djazayer ou encore Edawha alia.

Lors de cette soirée «100 % algérienne», le public a également pu apprécier le récital de la troupe folklorique Bouzahar et de Kamel El-Guelmi, qui ont su apporter une touche tout à fait remarquable à la scène de l’antique Thamugadi.

Animant un point de presse, quelques heures avant la tombée de rideau sur cette manifestation, le commissaire du festival et directeur général de l’Office national de la culture et de l’information, Lakhdar Bentorki, a affirmé que le taux d’artistes algériens ayant participé à cette édition, qui coïncide avec le 55e anniversaire de l’indépendance, est de 70%.

Il a également abordé les obstacles rencontrés chaque année par le festival, citant le manque d’infrastructures d’accueil et l’absence de sponsors. M. Bentorki a affirmé que des efforts étaient toujours menés pour faire de la ville de Timgad, une façade culturelle, artistique et touristique de premier plan, et promouvoir cette ville classée au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO.

Le commissaire du festival de Timgad a également révélé la possibilité d’organiser la prochaine édition du Festival international de Timgad au théâtre antique, si, a-t-il souligné, où «les conditions adéquates seraient réunies». La 39e édition du Festival international de Timgad a connu la participation, entre autres, du Libanais Assi El-Hellani, de l’Irakien Hemmam, du Syrien Houssem Djenid, de la Palestinienne Dalal Abou Amineh et également de l’artiste l’Algérino, de Cheba El-Zahouania, du king Khaled, ainsi que du rappeur français d’origine comorienne, Rohff. (APS)