Kerbadj : respect des dates des compétitions

Le président de la Ligue de football professionnel (LFP) Mahfoud Kerbadj a insisté jeudi lors de la réunion avec les clubs de Ligue 1 et 2 sur le respect des dates des compétitions qui doivent prendre fin avant le 28 mai 2018, date imposée par la FIFA en raison du déroulement du Mondial- 2018 en Russie. Au cours de cette réunion tenue à Alger, le premier responsable de la LFP a évoqué plusieurs points parmi lesquels le contenu des dispositions réglementaires, l’opération de l’audit des stades, le dossier CNAS. Au sujet de l’audit, il a invité les clubs à solliciter les autorités locales à prendre en charge la rénovation des installations sportives et la mise en place de l’éclairage. Concernant le dossier CNAS, Kerbadj a informé les clubs de la réunion tenue entre cet organisme et la FAF pour traiter ce dossier et trouver des solutions définitives. L’allocution du président de la LFP a été suivie par un certain nombre d’interventions axées notamment sur la relation Commission des résolutions des Litiges (CRL) / clubs. Certains ont demandé à ce que cette commission soit renforcée par des représentants des clubs. La question du plafonnement des salaires a été également abordée. Des dirigeants ont estimé qu’il est absolument nécessaire de trouver des solutions à ce problème qui risque de mener les clubs dans l’impasse, d’autant plus que la crise économique que vit le pays peut avoir des répercussions sur la gestion des clubs. Une commission composée de quelques présidents pour réfléchir sur la question a été constituée. Enfin, cette réunion qui a vu la présence d’une trentaine de présidents a élu Mohamed Zerouati, le président de la JS Saoura, comme membre du Conseil d’Administration de la LFP, représentant des clubs de Ligue 1, en remplacement de Farid Nezzar dont le club a rétrogradé en Ligue 2.