USM el-Harrach : Mana contre le retour de Laïb

A l’USMH, c’est plutôt l’incertitude qui règne, en cette période de mercato estivale. Alors que le président légitime, Mana, n’est pas sur de poursuivre sa mission et de briguer un autre mandat, Charef a déjà plié bagages et négocie avec le Chabab Belouizdad. Côté recrutement, c’est le calme plat. Aucune arrivée n’est prévue dans la maison harrachie, qui, bien au contraire, pourrait bel et bien voir son effectif dégraisser à cause des énormes problèmes de trésorerie. En effet, à quelques jours seulement du début de la préparation d’intersaison, la formation de la banlieue est de la capitale est dans le doute absolu. Les candidats, pour le poste de président, ne se bousculent pas à la veille de l’AG, même si Laib fait campagne en coulisses. Ce dernier anticipe d’ailleurs et parle de trouver des solutions pour maintenir l’effectif intact et éviter une saignée annoncée. « Nous allons convaincre nos joueurs de rempiler. Malgré les difficultés de trésorerie, auxquelles on trouvera une solution, il y a un climat de confiance entre la direction et les joueurs. Ils savent que nous comptons sur eux pour la saison prochaine, dans la perspective de bâtir une bonne équipe. A ce niveau, il n’y aura pas de problèmes», a-t-il déclaré. On peut même dire qu’après une AGE organisée par certains actionnaires, Laïb a été déclaré nouveau président de l’USMH. Aussitôt, Abdelkader Mana réagit en affirmant que cette AGE est « illégale » et qu’il est le seul président légitime. Le bras de fer continue entre les deux hommes. Ce qui accentue la situation de flou au sein du club banlieusard. Pour rappel, le club doit plusieurs mois de salaires aux joueurs. A en croire certaines sources, l’USMH aura besoin de plus trois milliards de centimes, rien que pour éponger ses dettes auprès de ses joueurs. Pour le recrutement, il va falloir trouver des solutions miracles, et en urgence, pour attirer les éléments ciblés. Selon toute vraisemblance, le club pourrait se rabattre sur son réservoir de jeunes pour entamer la saison. Certains U21 ont d’ailleurs montré de bonnes aptitudes, la saison écoulée. Avec la suppression de cette catégorie par la FAF, beaucoup de joueurs risquent de se retrouver sans clubs et sans solution. Par ailleurs, la question du staff technique n’est toujours pas résolue. Alors que les cadres, à l’image de Boulakhoua, Younes, Zeghba ou encore Mellal exigent le retour de Charef, Bouzidi, annoncé à grande pompe, est toujours indécis. Il veut des garanties avant de s’engager. La direction du club, qui tente tant bien que mal de faire face aux différents problèmes dont souffre l’USMH, lui demande de patienter, de son côté. Pour rappel, Bouzidi est aussi sollicité par d’autres clubs, à l’image du RC Relizane et du RC Kouba. Finalement, il aurait opté pour le RC Relizane après les informations annonçant le retour de Charef à l’USMH. Au train où vont les choses, on peut dire que l’USMH n’est pas sortie de l’auberge. Rédha M.