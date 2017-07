faf - fédération zambienne : protocole d’accord

La Fédération algérienne de football (FAF) et son homologue zambienne (FAZ) ont signé à Lusaka un protocole d'accord portant sur une coopération bilatérale dans les domaines technique, administratif et médical, a indiqué l'instance fédérale jeudi. Lors de la signature de ce protocole d’accord, la Fédération algérienne de football a été représentée par Djahid Zefizef, président de la commission des finances et responsable de l’équipe nationale A, alors que la fédération zambienne était représentée par M. Ponga Liwewe, secrétaire général. Cette coopération portera notamment sur l’organisation de matchs amicaux entre les sélections de jeunes des deux nations ainsi qu’entre les sélections féminines.

De même, la FAF fera bénéficier la FAZ de son expérience en matière de mise sur pied et d’organisation de championnats locaux professionnels et mettra à sa disposition ses installations médicales pour les soins des footballeurs zambiens, précise la FAF sur son site officiel. Aussi, les séjours des sélections algérienne et zambienne lors de la double confrontation Zambie-Algérie dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2018 seront pris en charge par les équipes hôtes. Ce protocole d’accord, entré en vigueur à sa signature le 17 juin dernier, est d’une durée d’une année et sera reconduit chaque année de manière tacite, sauf si l’une des deux parties fait part de son intention de le dénoncer dans un délai de trois mois avant son expiration.

Par ailleurs, ce protocole d’accord peut être amendé à tout moment par consentement mutuel des deux parties.