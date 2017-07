M. Hamel À Interpol : Renforcer les mécanismes face à la criminalité

Le Directeur général de la Sûreté nationale et président du mécanisme de coopération policière africaine (Afripol), le général major Abdelghani Hamel a appelé hier lors de sa participation au siège d'Interpol à Lyon (France) aux travaux d'une réunion sur la "Lutte contre la cybercriminalité et les crimes financiers", à consolider la coopération et à renforcer les mécanismes d'échange d'expériences et d'expertises face à la criminalité sous toutes ses formes, indique un communiqué de la DGSN.

Lors de sa participation au premier jour des travaux de cette réunion de deux jours, le général major Abdelghani Hamel a rencontré le président d'Interpol, M. Meng Hongwei, et le Secrétaire général de ladite organisation, M. Jürgen Stock, ainsi que certains présidents d'instances et d'organisations de police régionales et internationales.

Au menu de cette rencontre figurent des thèmes tels "les domaines de renforcement de la coopération et de consolidation des mécanismes d'échange d'expériences et d'expertises entre polices africaines face à la criminalité sous toutes ses formes, dont la cybercriminalité et les crimes financiers" dans le cadre du mécanisme de coopération africaine, outre l'établissement d'"un partenariat solide" entre Interpol et Afripol, précise la même source. Le général major Abdelghani Hamel a «passé en revue la feuille de route du mécanisme d'Afripol concernant les dispositifs d’application de la loi dans l'évaluation des menaces transnationales» qui «guettent les personnes et les institutions publiques et privées», laquelle a été adoptée par les représentants des organes de police des Etats africains, à l'issue de la clôture des travaux de l'Assemblée générale d'Afripol à Alger, «visant à unifier et à conjuguer les efforts à même de mettre en place des supports de lutte contre la criminalité», ajoute la même source. Dans le même cadre, le général major Abdelghani Hamel a souligné «l’importance» de ce mécanisme dont s’est doté le continent africain, précisant qu’il avait comme mission principale d’exécuter un plan d’action visant à «renforcer le travail professionnel» des éléments de la police des pays africains en termes de formation moderne et de mobilisation des moyens modernes et développés à même de préserver la paix et la sécurité des individus. (APS)