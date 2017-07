COMMENTAIRE : Sagesse et arrogance

On aurait pu penser que l’Algérie, une fois ses démons intérieurs vaincus, serait tentée de s’installer dans un confort solitaire et dangereusement illusoire, laissant les autres pays se débattre pour sortir des griffes sanglantes du terrorisme. Qui peut nous le reprocher ? Ceux qui jouaient aux spin doctors dans les salons feutrés des capitales occidentales, les cabinets aigris de certains royaumes ou de certaines chancelleries curieuses de voir dans ce «laboratoire» qu’est devenu notre pays comment aurait évolué la situation dans les années 90. C’est oublier que plus avant tout le monde, l’Algérie a été le premier pays à alerter sur la nature transnationale du terrorisme, qu’aucune barrière physique, linguistique, sociale ou religieuse ne peut contenir. Plus avant tout le monde, l’Algérie a proposé d’assécher à l’échelle planétaire les sources financières de ce fléau, de criminaliser le paiement des rançons. Aucun pays n’est à l’abri de ce mal qui recrute indifféremment, aussi bien dans la misère sociale que dans l’opulence matérielle, ses légions, squattant les pensées de personnalités publiques, intellectuelles, à l’exemple de ces « Saints » Bernard et autres Levy —croisement monstrueux de bouffons du Roi, Raspoutine et Docteur Mengele— ou les cerveaux faibles happés par la toile que le crime international a su exploiter avec une redoutable efficacité. L’Algérie, dont le mérite a été douloureusement acquis dans les années 90, jouit maintenant d’une expérience connue et reconnue à l’échelle planétaire. La violence se suffit à elle-même ? Toute action fondée exclusivement sur l’application de la loi du Talion ne peut qu’exacerber ce fléau, qui s’est introduit dans les interstices délaissés par la solidarité et la paix sociales, désertés par les institutions, attisés par des rancœurs d’un autre âge ou encouragés par les convoitises de pays tiers sur les richesses naturelles de pays qui se construisent et qui n’ont pas encore atteint la force incassable des institutions capables de contrecarrer les dangereuses ingérences étrangères. Là où un « gendarme » étranger s’est immiscé pour brandir sa matraque sur une population éprouvée par des dilemmes insolubles, là où une société qui s’est lancée dans une quête démocratique a été « embarquée » dans un train venu d’ailleurs et roulant à grande vitesse sans tenir compte des configurations locales, là où une société a servi de terrain d’expérimentation à des rivalités géostratégiques, la scène de son histoire se transforme en mare de sang. Tous les ingrédients de la guerre asymétrique s’y trouvent. Tous les aspects de la guerre froide sont à l’œuvre. Comment dans ces conditions espérer la paix si aucune voix appelant à la sagesse n’arrive à parler plus haut que le fracas des armes ou la déflagration des bombes ? Tous les conflits « modernes » se sont tus, après d’énormes pertes, sur la table des négociations. Qui se souvient, aujourd’hui, de ce cri de cœur du Président Bouteflika, alors candidat à la magistrature suprême, au moment où nos institutions vacillaient et nos structures sociales éclataient : «Faut-il attendre qu’il y ait un million de morts pour appeler à la paix ?» La mémoire, hélas, est sélective. Et certains ont tendance à oublier nos rues désertes, nos magasins fermés à à peine 18 h. Ces liens de solidarité brisés par la suspicion du voisin, de l’ami, du parent... Ces drames sanglants qui se jouaient chaque nuit. D’abord la paix, ensuite le développement économique et social et, enfin, le retour digne, en tant que partenaire avisé, sage et consulté sur la scène internationale, avait promis le candidat Bouteflika en 1999. Au premier jour des travaux de l’atelier international sur l’extrémisme violent et le terrorisme, notre ministre des Affaires étrangères a eu la bonne intelligence de le rappeler en déclarant que : la réconciliation nationale en Algérie, initiée par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a été "un choix qui a contribué de façon déterminante à l'arrêt de l'effusion du sang, à l'élimination de la menace terroriste qui pesait alors sur le pays, au rétablissement de la paix et la sécurité et à la forte relance de la dynamique de développement socioéconomique".

Mohamed Koursi