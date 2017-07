Dans la LUCARNE : Dur pour les « africains »

Il est désormais certain que tous les championnats et les compétitions africaines (Ligue des champions, Coupe de la CAF) sont achevées. On ne pense plus maintenant qu’à la reprise du Championnat national prévu le 25 août prochain pour tout le monde. Là, cependant, tous les clubs ne sont pas sur le même pied d’égalité, eu égard au fait que certains sont au repos depuis le 14 juin dernier alors que des clubs comme le MCA et l’USMA viennent tout juste de boucler leurs qualifications pour les quarts de finale de la coupe de la CAF, mais aussi la Ligue des champions d’Afrique. A ces deux équipes, on peut leur adjoindre le CRB et l’ESS qui avaient animé la finale de la Coupe d’Algérie le 05 juillet dernier, journée de fête de l’indépendance du pays. Comme les dates de reprise des uns et des autres pour préparer la nouvelle saison approchent, on subodore que rien ne sera aisé pour certains clubs qui n’ont même pas encore réussi à boucler les opérations de recrutement ; ce qui les pénalisent davantage à l’image du MCA. L’USMA, malgré le fait qu’elle avait terminé en retard, a déjà tout bouclé ; ses dirigeants s’y sont attelés bien avant tout le monde. Ils ont même réussi à faire un mercato estival fort remarquable et surtout judicieux. Dans l’ensemble, ces derniers ont effectué un recrutement digne d’une équipe aux ambitions bien calculées. L’USMA est bien partie pour dominer son sujet lors de la prochaine saison. Un recrutement bien pensé ne peut qu’être profitable à l’équipe dans sa quête de grandeur surtout qu’elle vient tout juste de fêter, avec ses anciennes gloires, son quatre-vingtième anniversaire (1937/2017) de sa création. Ceci dit, ce sont les joueurs qui risquent d’en pâtir suite à cette saison qui s’est étalée dans le temps, presque sans temps de repos pour certains. Les joueurs de l’USMA et du MCA auront ainsi moins de 20 jours avant de reprendre le chemin des entraînements.

Mais personne ne peut rien au calendrier fixé, pour le moins démentiel, surtout que les compétitions africaines ne s’arrêtent pas durant l’été contrairement aux compétitions européennes. Ce qui empêche nos clubs de bien se préparer en vue de tels rendez-vous. La plupart du temps, ils bâclent leur préparation d’été et les joueurs sont physiquement dans un piteux état. C’est vrai que cette fois-ci, la CAF n’a pas programmé les matches des quarts de finale pendant le mois d’août mais pour le mois de septembre. En soi, il s’agit d’une très bonne chose du fait qu’elle accorde un peu de répit pour se préparer pour la nouvelle saison. Toujours est-il, le fait de jouer sur plusieurs tableaux ne peut que rendre les choses pénibles pour nos clubs engagés dans les compétitions africaines, mais aussi le Championnat national. Celui-ci n’est que rarement respecté du fait que les clubs jouant des compétitions africaine ou arabe n’acceptent pas qu’on avance leurs matches. D’où le fait que les matches en retard s’amoncellent pour les équipes qui y participent. Il y a aussi le cas des joueurs convoqués en équipe nationale. Désormais, il faut qu’il y ait quatre joueurs pour qu’on daigne reporter le match. Toujours est-il, les compétitions africaines fatiguent beaucoup nos clubs et nos joueurs. D’où la baisse de forme de quelques-uns en fin de compétition.

Hamid Gharbi