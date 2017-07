JSK : La reprise ce samedi à Tikjda

Les Canaris vont donc se préparer dans les hauteurs de Tikjda, un site qui n’a rien à envier à l’étranger, du 15 au 27 juillet.

Mourad Rahmouni, qui s’est réuni avec son président mardi, a arrêté son programme de reprise. Le stage de pré-saison de la JSK sera scindé en deux parties. Celle de la remise en train à Tikdjda ou le staff technique procédera aux différents tests physiques, puis le gros de la préparation vraisemblablement en Pologne, comme l’avait déjà déclaré Hannachi, il y a quelques jours. La direction de la JSK est en train de boucler la liste des matches amicaux sur place avant d’arrêter les dates de départ et du retour.

En attendant, la JSK s’active toujours dans le but de se renforcer durant ce mercato. Dans cette optique, la cellule communication a multiplié les contacts avec les joueurs susceptibles de renforcer les rangs des Canaris. Tout récemment, c’est Cherfaoui, partant du CRB, qui a été contacté.

Le club kabyle en fait carrément une priorité après l’échec des négociations avec Mebarakou, lequel tarde à résilier son contrat avec le MCA, indice qu’il est plus proche de rester que de partir.

En outre, la JSK est en passe de faire revenir son ancien attaquant, le Bukinabè Diawara. Moh-Chérif Hannachi qui prospecte activement la piste africaine semble opter pour le solide en faisant revenir Diawara, auteur de deux belles saisons avec les Canaris et dont le potentiel n’est plus à discuter, plutôt que de miser sur un joueur méconnu avec le risque qu’il ne donne pas satisfaction.

Qu’à cela ne tienne, Mourad Rahmouni ne voudrait pas trop axer son projet sur le recrutement, projetant, comme il avait révélé dans la presse récemment, de bâtir une jeune équipe autour d’un noyau composé de joueurs du cru.

Amar B.