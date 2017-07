22e anniversaire du massacre à Srebrenica : Appel à reconnaître les tragédies du passé

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé mardi, à l'occasion du 22e anniversaire du massacre de Srebrenica, les différentes communautés de Bosnie-Herzégovine et l'ensemble de la communauté internationale «à regarder le passé en face pour faire en sorte que de telles atrocités ne se reproduisent pas». «Le 11 juillet 2017 marque le 22e anniversaire du massacre de Srebrenica, les pires atrocités jamais commises sur le sol européen depuis la naissance des Nations unies», a rappelé M. Guterres. «Aujourd'hui, nous nous souvenons et nous honorons les milliers d'hommes et de garçons qui ont été massacrés. Nous exprimons notre solidarité avec les familles et les amis de ceux dont la vie a été volée».

En juillet 1995, plus de 8.000 hommes et adolescents musulmans bosniaques ont été assassinés par des unités de l'Armée de la République serbe de Bosnie sous le commandement du général Ratko Mladic.