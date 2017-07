Accord de lutte antiterroriste entre le Qatar et les états-Unis : « Insuffisant », selon les QUATRE pays du boycott

Les quatre pays arabes qui ont imposé des sanctions au Qatar ont qualifié mardi «d'insuffisant» l'accord de lutte antiterroriste signé par Doha et Washington, selon un communiqué commun de l'Arabie saoudite, du Bahreïn, de l'Egypte et des Emirats arabes unis. «Ce n’est pas est insuffisant», écrivent ces pays dans le texte cité par l'agence de presse saoudienne SPA. Ils ajoutent qu'ils «surveilleront de près le sérieux des autorités qataries dans leur combat contre toutes formes de financement et de soutien du terrorisme». Ces pays estiment que les engagements des autorités qataries «ne sont pas fiables», affirmant que de précédents engagements n'ont pas été tenus. Ils appellent donc à «des contrôles stricts pour s'assurer de leur sérieux dans un retour sur le bon chemin».