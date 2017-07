Les Balkans : La guerre silencieuse

Sept pays de l'Union européenne et six pays des Balkans occidentaux se retrouvaient, hier après-midi, pour un sommet à Trieste, dans le nord-est de l'Italie, pour faire progresser le rapprochement avec l'UE et promouvoir la coopération régionale.

Ce sommet devait être précédé d'une rencontre trilatérale entre les dirigeants italien, français et allemand. Selon les médias italiens, la question des migrants, que l'Italie se sent désormais seule à accueillir, devrait être au centre des discussions.

Le sommet réunira les sept représentants de l'UE et les dirigeants de Macédoine, de Serbie, du Kosovo, d'Albanie, de Bosnie et du Monténégro, dont plusieurs ont été le théâtre de conflits meurtriers dans les années 1990 mais qui ont désormais tous engagé un processus d'adhésion à l'UE. «C'est un sommet très important», a assuré, mardi soir, le ministre italien des Affaires étrangères, Angelino Alfano. «Pour nous, il a représenté un objectif prioritaire de politique étrangère (...) parce que nous sommes convaincus que les Balkans occidentaux peuvent contribuer à rendre l'Europe plus sûre». Le sommet de Trieste est le quatrième du genre et s'inscrit dans le cadre d'une série de réunions dites du «processus de Berlin», lancé en 2014 pour encourager les réformes et le développement dans les Balkans occidentaux.

Cependant, dans cette région se déroule une guerre silencieuse jusqu’à présent : La guerre du gaz. Cette lutte d'influence entre Russie et Occident pèse sur l'avenir de cette région fragile du sud-est de l'Europe. Moscou accumule les revers dans cette région. Slave et orthodoxe, le Monténégro vient de rejoindre l'Otan. En Macédoine, le nouveau pouvoir social-démocrate semble tenté et s'éloigne des penchants prorusses du pouvoir de droite précédent.

Si l'Europe a clairement l'avantage en termes d'investissements dans les économies locales, la Russie dispose d'un atout : la carte énergétique. Le gaz représente un quart de la consommation énergétique de l'Union européenne. Or, en 2016, le géant russe Gazprom disait fournir le tiers du gaz consommé en Europe. Dans les Balkans, la dépendance au gaz est appelée à s'accroître avec la diminution de la production d'électricité par les centrales à charbon, exigée par l'Union européenne.

La Croatie est déjà membre de l'UE, les autres pays aspirent à le devenir et sont à des stades plus ou moins avancés du processus. Dans la problématique plus large de la lutte d'influence entre la Russie et l'Ouest, la question énergétique est un facteur de déstabilisation de la région. En Serbie, en Bosnie, en Bulgarie et en Macédoine, la Russie essaie de transformer la dépendance gazière en dépendance politique, afin de faire obstacle à l'intégration à l'ouest, et à l’hégémonie sans cesse grandissante et menaçante de l’Otan. Pour le moment, l'influence russe est limitée par le manque d'infrastructure : faute de gazoduc, le gaz russe ne peut atteindre la plupart des pays de la zone. Et les Occidentaux espèrent prendre Moscou de vitesse en soutenant des réseaux concurrents.

Cette région «du sud-est de l'Europe est au carrefour des couloirs énergétiques reliant l'est et l'ouest», selon l'ancien ministre albanais des Affaires étrangères, Paskal Milo. «L'intérêt de cette région ne vient pas de son potentiel économique mais de sa position de zone de transit vers d'autres marchés stratégiques et de zone de stockage de gaz.» Après plusieurs années durant lesquelles la Russie a semblé gagner la bataille de l'énergie, l'Ouest semble reprendre l'avantage.

Soutenu par l'Union européenne, le Trans-Adriatic Pipeline (TAP) prévoit d'amener à partir de 2020 le gaz azerbaïdjanais depuis la Turquie via la Grèce, l'Albanie puis, en traversant l'Adriatique, l'Italie. Les travaux ont commencé en Albanie. Ce projet «pourrait améliorer, même de manière minimale, la sécurité énergétique en gaz de l'Union européenne», dit Nicolas Mazzucchi, de l'Institut français de relations internationales et stratégiques (IRIS). Autre point chaud en perspective…

M. T.