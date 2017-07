M. Mahjoub Bedda s’entretient avec M. Jihad Azour : La réforme de l’économie au centre des discussions

La réforme de l’économie nationale et les moyens de sa diversification ont été hier au centre des discussions entre le ministre de l’Industrie et des Mines, Mahjoub Bedda, et le directeur du département Moyen-Orient et Asie centrale du Fond monétaire international (FMI), Jihad Azour.

Lors de sa rencontre avec M. Azour qui effectue sa première visite de travail en Algérie après sa nomination début 2017 au poste de directeur du département Moyen-Orient et Asie centrale au FMI, le ministre a passé en revue les réformes engagées par le gouvernement, notamment en ce qui a trait au «développement et à la diversification de l’économie en vue de réaliser une croissance solide et durable en se basant sur les petites et moyennes entreprises (PME) et le renforcement de la production nationale».

Cette rencontre «fructueuse» a porté également sur les moyens de développement des PME et des entreprises émergeantes sur l’ensemble du territoire national, notamment dans les régions des Hauts Plateaux et le sud, en tant que défi relevé par le gouvernement, ainsi que le renforcement de la coopération entre les deux secteurs privé et public, a indiqué M. Bedda. Pour sa part, M. Azour a qualifié sa visite en Algérie de «très importante» eu égard à «la place de l’Algérie et son rôle sur le plan économique».

Le responsable a évoqué le rôle du FMI en matière de soutien du cadre économique et d’assistance technique au profit de l’administration algérienne. Le directeur du département Moyen-Orient et Asie centrale a mis l’accent sur l’importance des entreprises privées dans la croissance économique et la création opportunités d’emploi dans ce contexte marqué par le recul des recettes pétrolières du pays.

Il a ajouté dans ce sens que le secteur vital des PME conférait une «plus grande flexibilité à l’économie», mettant en exergue la compétitivité de l’économie nationale et les politiques économiques engagées par le gouvernement algérien dans ce sens.