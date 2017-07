Conjoncture : Transparence

Dans toute stratégie économique, la question de l’efficacité des politiques publiques et, par conséquent, l’aboutissement des objectifs de développement fixés par le gouvernement, constitue un souci majeur, et de premier ordre. Autrement dit, l’efficience de l’action de l’Etat demeure tributaire, de prime abord, d’un contrôle financier rigoureux et régulier des projets et d’une meilleure maîtrise des coûts, pour des impératifs de transparence, de bonne gestion et de traçabilité des deniers publics. Un système de contrôle est censé également préserver les fonds publics, contre les velléités de détournement et de malversations. De ce point de vue, l’intérêt du contrôle et de la gestion des finances publiques revêt une importance capitale, tant en ce qui concerne la conception et l’élaboration des politiques budgétaires devant être basée sur des objectifs ciblés, que sur le plan de la supervision des financements destinés à l’économie. Cet aspect essentiel, à savoir, la transparence des finances publiques, est censé constituer une dimension importante de la politique économique, en ce sens qu’elle induit une obligation de résultat à travers l’exigence de rendre des comptes. Des impératifs qui ne peuvent que concourir à l’ancrage des principes de la bonne gouvernance dans le processus de gestion et de contrôle des finances publiques. La création d'une inspection générale auprès du Premier ministre, chargée de l'évaluation de la mise en œuvre des politiques publiques arrêtées dans le cadre du plan d'action du gouvernement est justement mue par ce souci de moralisation de la chose publique. Ce nouvel organe, précise le décret de création, est investi de missions d'inspection, de contrôle et d'évaluation du fonctionnement des services de l'Etat, des collectivités territoriales, des entreprises, organismes et structures et des organismes privés bénéficiant du concours financier de l'Etat. On retient surtout que cette cellule est également chargée du contrôle et de l'évaluation de la réalisation des projets d'investissement et de développement, à travers, notamment, des missions de contrôle qui peuvent être inopinées ou annoncées, voire par le biais d'enquêtes, diligentées par le Premier ministre, sur des situations particulières ou exceptionnelles. Dans le cadre de ses missions de contrôle, l’inspection en appelle au concours et à la collaboration des organes d'inspection et de contrôle ainsi que des structures centrales et locales de l'administration concernée. Et c’est à ce niveau que réside tout l’enjeu, en terme d’efficacité de l’intervention de l’inspection, tant elle est déterminée par le degré de collaboration et du répondant à la base. Une éventualité qui n’a pas été laissée au hasard puisque tout éventuel refus d’obtempérer aux demandes de présentation, de communication ou de renseignement formulées par les inspecteurs et toute entrave à l'exercice de leurs missions, pour quelque motif que ce soit, sont systématiquement notifiés, et sans délais, à l'autorité hiérarchique concernée qui doit prendre les mesures qui s’imposent. « L'inspecteur est tenu, en cas de constatation de faits graves, portant préjudice au bon fonctionnement du service, organisme et structure inspectés, de saisir immédiatement, par rapport, l'autorité hiérarchique ou de tutelle concernée, pour prendre toute mesure conservatoire jugée utile ».

D. Akila