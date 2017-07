La présidente du Croissant-rouge algérien (CRA), Saida Benhabylès, a affirmé, hier à Alger, que son organisation soutenait les décisions du gouvernement concernant les migrants clandestins qui se trouvaient en Algérie, se félicitant du soutien accordé à son organisation par les différentes institutions de l'Etat, pour lui permettre d'accomplir pleinement ses missions.

Mme Benhabylès a indiqué, en marge du lancement de la caravane de solidarité au profit de réfugiés sahraouis, que « le CRA soutient les décisions du gouvernement concernant les migrants clandestins venus de pays africains, la condition sine qua non pour la succès de notre action est la sécurité et la stabilité dans le pays », a-t-elle dit. « Nous nous félicitons du soutien accordé par les institutions de l'Etat visant à faciliter notre action de solidarité. Depuis le lancement de nos activités, nous n'avons rencontré aucun obstacle ou problème dans ce cadre », a-t-elle ajouté. Concernant les « allégations » de certaines ONG sur ce sujet, la présidente du CRA a répondu que « l'Algérie est ciblée en toute occasion par certaines parties qui veulent la déstabiliser », exprimant son regret pour « l'exploitation de questions humanitaires à des fins politiques ».

La responsable a évoqué l'existence de réseaux criminels exploitant les migrants clandestins ayant été contraints de quitter leur pays, révélant que ses services avaient recensé 5.000 mineurs sans accompagnateur parmi les ressortissants nigériens déplacés, « preuve flagrante de leur exploitation » par ces réseaux. Le gouvernement nigérien avait mis en garde, dans un communiqué en 2014, contre l'activité de ces réseaux, a-t-elle rappelé. Les efforts de l'Algérie dans le domaine humanitaire sont « reconnus au niveau international », a-t-elle affirmé, évoquant la décision de la Communauté humanitaire internationale représentée par la Fédération internationale de la Croix-rouge et du Croissant-rouge, l'Organisation arabe du Croissant-rouge et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) en 2016, de décerner le «trophée du Chevalier de l'humanitaire» au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en reconnaissance de son engagement continu au profit de la paix à travers le monde, baptisant l'Algérie «capitale de l'humanitaire» pour ses efforts consentis en faveur des réfugiés. 37% des prestations sanitaires prodiguées dans la wilaya de Tamanrasset sont destinées aux déplacés africains, dont certains ont été transportés par avion, a-t-elle rappelé.



Une caravane de solidarité au profit des réfugiés sahraouis



Le Croissant-rouge algérien a lancé hier une caravane de solidarité de 206 tonnes d'aides alimentaires au profit des réfugiés sahraouis en réponse à l'appel pressant lancé récemment par le Croissant-rouge sahraoui. Cette caravane de solidarité s'est ébranlée à partir du Palais des Expositions (Alger) en présence de la présidente du Croissant-rouge algérien (CRA), Saida Benhabylès, du président du Croissant-rouge Sahraoui, Yahia Bouhbini, et du représentant du Programme alimentaire mondiale (PAM) à Alger, Romain Sirois. A cette occasion, Mme Benhabyles a indiqué que «cette initiative qui s'inscrit dans le cadre de la solidarité spontanée et naturelle de l'Etat algérien à l'égard des réfugiés intervient en réponse à l'appel pressant lancé récemment par le Croissant-rouge sahraoui à la communauté internationale en raison d'un grand manque en produits alimentaires». «La politique de l'Etat algérien envers les réfugiés sahraouis, présents sur son sol depuis plus de 42 ans, demeure immuable car émanant de ses valeurs religieuses et culturelles», a-t-elle soutenu.

Pour sa part, le président du Croissant-rouge sahraoui a affirmé que cette caravane de solidarité «est une consécration des traditions séculaires de l'Algérie, qui a été le premier pays à répondre à l'appel que nous avons lancé pour tirer la sonnette d'alarme sur l'épuisement du stock de réserves de certains produits alimentaires de base», appelant la communauté internationale à emboîter le pas à «l'Algérie qui est un exemple extraordinaire en matière d'accueil de tous les déplacés». «Au moment où l'Europe déclare insoutenable pour elle les problèmes des réfugiés, nous n'avons jamais entendu l'Algérie se plaindre», a ajouté M. Bouhbini, précisant que les aides apportées par divers pays «ne représentent pas la moitié de l'aide algérienne».

Dans le même ordre d'idées, le président du Croissant-rouge sahraoui a fait état de la prise en charge, l'année dernière, de 200 malades sahraouis au niveau des établissements hospitaliers algériens, ajoutant que «toutes les facilités nous sont offertes sur simple présentation d'une carte d'identité nationale sahraouie». (APS)