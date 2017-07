La session ordinaire du comité central du FLN fixée pour les 22 et 23 octobre : Vers la reconduction du SG

«Je ne crois nullement à l’éventualité de l’éviction de M. Ould Abbès de son poste de SG, lors de la prochaine session ordinaire du Comité central du parti», a indiqué, hier, M. Bougataya, membre dirigeant du parti.

Le Secrétaire général du FLN, Djamel Ould Abbès annonce la tenue, les 22 et 23 octobre prochain d’une session du comité central (CC) du parti. Une session qui intervient conformément à l’article 34 des statuts du FLN précisera Ould Abbès lors d’une réunion du bureau politique (BP) qu’il a présidée ce lundi. Ce rendez-vous des membres du Comité central du FLN s’annonce d’ores et déjà d’une importance capitale pour cette formation en pole position sur l’échiquier politique.

Un des principaux enjeux qui s’imposera sans doute parmi les thèmes à inscrire à l’ordre du jour à cette session, traitera des élections locales devant intervenir en automne prochain. Ce scrutin a été d’ailleurs évoqué dans le communiqué final sanctionnant les travaux de la réunion du bureau politique (BP).

Le bureau politique a affirmé en effet « l’importance des élections municipales et de wilayas qui constituent le socle de la consécration du développement durable dans tous les domaines », est-il noté dans le communiqué du parti diffusé par l’APS. Toutefois, au FLN, les prochaines élections portant renouvellement des élus APC et APW suscitent une agitation qui va crescendo. Dans ce sillage, une nouvelle bataille semble engagée entre le SG du FLN et ses détracteurs.

Quelque peu noyé par d’autres sujets d’actualités cooptant l’intérêt des médias, ce nouvel épisode du conflit, opposant Ould Abbès à ses rivaux, a fini par s’imposer sur la scène politique.

En réponse à la demande de ses adversaires qui réclament son départ, Djamel Ould Abbès qui a réagi hier par voie de presse, a rappelé aux concernés que le parti fonctionne sur la base des statuts validés par le ministère de l’ Intérieur et des Collectivités locales. Plaidant pour le respect absolu de ses statuts, il fera savoir que seuls les membres du Comité central, pourraient, par le biais d’une décision adoptée à la majorité, décider de son éviction. Un tel scénario semble avoir peu de chance de se concrétiser.

Pour cause, le SG du FLN a bénéficié d’ores et déjà de la solidarité de la majorité du Comité central, exprimée à travers une lettre de soutien signée par quelque 360 militants du CC. Cette lettre nous a été confirmée par M. Sadek Bougataya, membre du bureau politique.

«Je ne crois nullement à l’éventualité de l’éviction de M. Ould Abbès de son poste de SG, lors de la prochaine session ordinaire du Comité central. Une telle éventualité est pour moi complément exclue d’autant plus que lors de la prochaine session du Comité central, il sera beaucoup plus question de se focaliser sur les élections municipales et de wilayas qui sont d’une importance capitale pour le pays », a indiqué M. Bougataya, contacté hier.

Autrement dit, il y a donc lieu de s’attendre au maintien de Djamel Ould Abbès à la tête du FLN aux termes des travaux de la session ordinaire du CC prévue en octobre prochain, tant son triomphe sur ses détracteurs est déjà acquis.

Karim Aoudia

concrétisation du programme du président Bouteflika

Mobilisation

Le bureau politique du FLN à sa tête le SG Djamel Ould Abbès, a réitéré au terme de sa réunion, tenue ce lundi, « son engagement quant à la mobilisation de tous les militants et sympathisants du parti pour accompagner et concrétiser le programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika », est-il indiqué dans le communiqué final sanctionnant les travaux de cette réunion.

« Après avoir félicité le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, pour la confiance que lui a accordée le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika et les membres des deux chambres du Parlement au sujet du plan d'action du gouvernement, le bureau politique a mis en avant les décisions entreprises par le gouvernement en termes de préservation du pouvoir d'achat du citoyen, outre les efforts consentis par les agriculteurs pour augmenter la production », a-t-on ajouté dans le même document. Le bureau politique du FLN « s'est également réjoui de la sécurité et la stabilité de l'Algérie dans différents domaines, ainsi que les grands efforts de l'Armée nationale populaire et les différents corps de sécurité qui veillent à l'unité et à la sécurité du pays ». K. A.