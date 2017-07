M. Raouya rencontre l’ambassadeur japonais : Renforcement des relations économiques et financières

Le ministre des Finances, M. Abderrahmane Raouya, a reçu, au siège de son département ministériel, l’ambassadeur du Japon à Alger, M. Masaya Fujiwara, avec lequel il s’est entretenu sur les relations économiques et financières entre les deux pays, a indiqué le ministère dans un communiqué. Lors de cette entrevue, il a été procédé à un large examen de l’état de la coopération et des relations économiques et financières entre l’Algérie et le Japon, note le communiqué.

«Les initiatives à entreprendre en vue du renforcement et de la consolidation de ces relations ont été particulièrement abordées», souligne le ministère. En rappelant la célébration récente du 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Japon et l’Algérie, M. Fujiwara a réaffirmé «la volonté de la partie japonaise à apporter son appui et son soutien au développement économique et social de l’Algérie».

À ce propos, M. Raouya a réaffirmé la disponibilité de l’Algérie à élargir et à diversifier la coopération avec le partenaire japonais à travers, notamment «une présence plus accrue des entreprises japonaises» en Algérie.

Pour ce faire, il a été convenu d’engager des actions à même de conforter le cadre juridique et le dispositif conventionnel bilatéral devant faciliter la présence des investisseurs japonais en Algérie.