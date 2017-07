Dialogue et concertation

Malgré une légère amélioration du déficit commercial, l’Algérie demeure affectée par l’érosion des prix du baril de pétrole, et continue de puiser dans ses réserves de changes, pour combler une balance des paiements déficitaire. Il convient de rappeler que la Banque mondiale a publié, fin juillet 2016, un rapport sur l’économie algérienne. Il annonçait une baisse des réserves de changes en 2018, ne dépassant pas les 60 milliards de dollars, comme conséquence de la baisse du cours des hydrocarbures, baisse durable, selon ce rapport. La BM relevait également que la balance des paiements de l’Algérie serait déficitaire de 27 à 28 milliards de dollars, jusqu’en 2019. Résultat logique de cette situation économique délicate, la dépréciation importante de la monnaie face au dollar.

La Banque d’Algérie avait réagi à cette projection, en assurant qu’à fin 2018, les réserves de changes resteront très nettement supérieures au chiffre avancé par l’institution de Bretton Woods. Pour le gouverneur de la Banque centrale, dans une conjoncture pétrolière difficile, le recours à la flexibilité du taux de change constitue la «première ligne de défense». La flexibilité du cours de change du dinar et les interventions de la Banque d’Algérie sur le marché interbancaire de change ont permis au taux de change du dinar de jouer, dans une large mesure, son rôle «d’amortisseur» de chocs externes. Pour Mohamed Loukal, la «consolidation budgétaire effective» à partir de 2017, ainsi que les perspectives de «stabilisation», voire de «hausse» relative des prix du pétrole, devraient contribuer à asseoir une plus «grande stabilité» du taux de change nominal du dinar. À terme, indiquait-il, l’élargissement et le renforcement des fondamentaux, à travers la diversification de l’économie et l’amélioration de sa compétitivité, telles que visées dans le cadre du nouveau modèle de croissance, seront «déterminantes» pour soutenir un dinar fort. Autre ajustement positif, selon les termes de Mohamed Loukal : l’inflation évolue dans une bande fluctuante, mais néanmoins acceptable. En chiffres, elle a atteint 6,4%, en décembre 2016, et 5,7%, en septembre. Le gouverneur de la Banque d’Algérie estimait que la conduite de la politique monétaire, notamment à travers l’absorption de l’excès de liquidité bancaire, a permis de contenir davantage de pressions inflationnistes, qui auraient pu se traduire par un niveau d’inflation plus élevé. Par ailleurs, la dette extérieure s’est située, à fin 2016, à 3,5 milliards de dollars. Il convient de rappeler que la Sonatrach, dont le chiffre d’affaires permet aux entreprises algériennes de réaliser 33,2% des revenus, a vu ses revenus s’écrouler de 46,4%, à 33,1 milliards de dollars. Si ses volumes d’hydrocarbures commercialisés à l’international ont atteint 98,1 millions de tonnes-équivalent pétrole (TEP) — un niveau quasi identique à son exercice 2014 —, l’effondrement des cours du baril et la dévaluation du dinar de 21,4% par rapport au dollar entre 2015 et 2017 ont lourdement affecté la compagnie. Ainsi, depuis la mi-2014, le pays est moins dynamique, mais résiste mieux. Cela dit, l’Algérie paye au prix fort sa dépendance aux hydrocarbures et son manque de diversification économique, surtout que les finances publiques sont dans le rouge. C’est dans ce contexte difficile qu’intervient la mise en place de réformes ambitieuses pour le nouveau gouvernement. En fait, pour la troisième année consécutive, la croissance a reculé. Cette année, les problèmes sont plus difficiles encore que par le passé. Avec des prix du Brent en dessous des 50 dollars le baril, l’économie ne devrait guère connaître d’embellie à court terme. Les causes à l’origine de ce recul étaient encore à l’œuvre en 2017 : croissance au ralenti, notamment parmi les plus grandes entreprises, fragilité de la monnaie, mais aussi tensions budgétaire forte. On ne peut pas donc se prononcer de façon hasardeuse sur le retour de la croissance. Par ailleurs, les problèmes classiques demeurent : les infrastructures, mais aussi un climat des affaires qui reste quelque peu défavorable. Mais à cela sont venus se greffer de nouveaux défis : un difficile accès aux financements pour les entreprises, très lié au pétrole, fragilisation du pouvoir d’achat des ménages, une pression fiscale accélérée, dans un contexte où les ressources budgétaires sont de plus en plus limitées. Rares sont les secteurs qui ont échappé au ralentissement. Pour autant, dans ce contexte plus que délicat, les entrepreneurs n’ont pas perdu confiance, le patronat soutient le Plan d’action du gouvernement Tebboune. Dans l’ensemble, toutefois, les entrepreneurs continuent à investir, tant les opportunités demeurent immenses dans de nombreux secteurs d’activité dans de nombreux secteurs. Ils restent aussi confiants et optimistes quant aux performances économiques à moyen terme, et confiants sur les perspectives de leurs entreprises.

Pour ce qui est du recul des investissements directs étrangers, il traduit, à l’évidence, un certain retour à la défiance, mais sur ce plan justement, le Premier ministre, M. Abdelmadjid Tebboune, dit faire de l’amélioration du climat des affaires, une priorité et son fer de lance, pour dynamiser l’économie. Dans la pratique, le discours de séduction des opérateurs algériens semble se tenir, avec une ouverture au dialogue et à la concertation, comme mode d’emploi.

Farid Bouyahia