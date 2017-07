Session spéciale du baccalauréat : Plus de 100.000 candidats entament ce matin les examens

Plus de 100.000 candidats, exclus de la session ordinaire qui s’est tenue du 11 au 15 juin dernier pour cause de retard, entament aujourd’hui les examens de la session spéciale du baccalauréat qui se dérouleront du 13 au 18 juillet en cours.

Les 104.036 candidats dont 10.082 candidats scolarisés et 93.954 candidats libres seront répartis sur les 299 centres d’examens à travers l’ensemble du territoire national. La décision de l’organisation d’une session spéciale du baccalauréat a été prise sur instruction du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et annoncée par le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, le 23 juin dernier à l’Assemblée Populaire nationale (APN). La ministre de l’Education nationale, Nouria Benghebrit, a donné des instructions fermes lors de sa rencontre le 23 juin dernier avec les directeurs et cadres relevant de son secteur, pour que soient appliquées «les mêmes mesures réglementaires et de sécurité» que pour la précédente session de cet examen. Parmi les mesures prises lors de la session ordinaire du baccalauréat figuraient «la possibilité de choisir entre deux sujets dans chaque matière, et l'octroi de 30 minutes supplémentaires pour que les candidats puissent choisir un des deux sujets».

Les candidats à cette session spéciale ont retiré leurs convocations à partir du 4 juillet du mois en cours auprès de l’Office national des examens et des concours (ONEC) qui organise cette session.

Concernant le côté organisationnel, il est interdit aux candidats d'utiliser les téléphones portables où tout autre moyen de communication à l’intérieur des centres d’examens sachant que toutes ces notes ont été déjà mentionnées dans la convocation remise au candidat. Pour assurer le bon déroulement de cette session, les services de la Sûreté nationale et ceux de la Gendarmerie nationale, ont mis en place un dispositif sécuritaire spécial sur les 48 wilayas, en mobilisant des moyens humains et matériels supplémentaires pour réussir cette épreuve.

A noter que les résultats du baccalauréat seront affichés la fin du mois en cours pour que les candidats puissent effectuer leurs inscriptions universitaires à partir du 1er août, date du début des inscriptions préliminaires sur le site électronique établi par le ministère de l’Enseignement supérieur à cet effet.

Le taux de réussite du baccalauréat de l'année dernière était de 49,79% pour les élèves scolarisés et 33,7% pour les candidats libres.



Diffusion de sujets du Bac sur les réseaux sociaux

Une année de prison avec sursis pour huit personnes



Le tribunal de Laghouat a condamné huit personnes (19 à 23 ans) à une année de prison avec sursis et une amende de 50.000 DA pour avoir diffusé des sujets et réponses des épreuves du baccalauréat (juin 2017), lors de leur déroulement, sur les réseaux sociaux, a-t-on appris auprès de la sûreté de wilaya.

La brigade de lutte contre la cybercriminalité est parvenue à authentifier les matières diffusées sur les réseaux sociaux et à identifier les 8 personnes à l’origine de leur diffusion, qui ont été présentées en comparution immédiate devant le procureur de la République près le tribunal de Laghouat, a précisé la cellule de communication de la sûreté de wilaya. L’opération a donné lieu également à la saisie d’un outil informatique et des smartphones.



MASCARA

1.259 candidats concernés



1.259 candidats sont concernés par la session spéciale du baccalauréat qui se déroulera finalement du 13 au 18 juillet, a indiqué le chargé de la communication de la wilaya de Mascara, repartis sur 6 centres d’examen, soit 183 candidats scolarisés et 1.076 candidats libres qui auront à composer dans 9 disciplines littéraires et scientifiques, le lycée Mekkioui Mamoun accueillera les candidats scolarisés et 5 autres lycées repartis au chef-lieu de la wilaya pour l’ensemble des candidats libres.

Le lycée Tewfik el Madani de Mecheria, dans la wilaya de Naâma, sera le centre de collecte des copies de cet examen édition spéciale aussi bien pour les candidats scolarisés que les candidats libres, indique la même source, en précisant que toutes les conditions humaines et matérielles ont été réunies pour permettre aux candidats de passer cet examen dans de bonnes conditions. La session spéciale du baccalauréat, à titre de rappel, réservée aux candidats ayant été exclus pour cause de retard, se déroulera finalement du 13 au 18 juillet avec une journée de repos le 14 juillet, selon la même source. A. Ghomchi

Tizi-Ouzou

Toutes les dispositions sont prises

2.557 candidats, dont 191 scolarisés, sont concernés à Tizi-Ouzou par la session exceptionnelle de l’examen du baccalauréat qui débutera aujourd’hui. Neuf centres d’examens, dont un pour les candidats scolarisés et huit pour les candidats libres, sont réquisitionnés pour les besoins de cet examen au centre-ville de Tizi-Ouzou. Les mêmes dispositifs d’organisation et de surveillance, mis en place lors de la session précédente, sont reconduits pour cette session exceptionnelle, selon le chargé de communication de la direction d’éducation de la wilaya de Tizi-Ouzou. La nouveauté pour cette session exceptionnelle consiste en l’hébergement des candidats scolarisés dans des internats des lycées Fadhma Nsoummer (filles) et Rabah Stambouli (garçons), selon toujours la même source qui aussi fait savoir que ces candidats scolarisés seront transportés par bus à partir de ces lieux d’hébergement au centre d’examen sis à la nouvelle ville de Tizi-Ouzou. En sus de ces mesures, tous les candidats et les encadreurs bénéficieront des repas tout au long de la durée de cet examen exceptionnel.

Bel. Adrar



Annaba

Plus de 2.000 candidats aux épreuves

Pas moins de 2.347 candidats des classes des terminales, toutes filières confondues, commenceront, dès neuf heures du matin à Annaba, à passer les épreuves du baccalauréat, session spéciale juillet 2017. Les candidats repartis entre 220 scolarisés, des deux sexes, et 2.127 libres, composeront dans 7 centres d’examens, lesquels sont encadrés par 600 surveillants.

La direction de l’éducation a réservé vingt-quatre autres centres d’examen en cas de besoin majeur au chef-lieu de wilaya. Côté organisation, il faut dire que tous les moyens requis ont été mobilisés pour que les épreuves se déroulent dans de bonnes conditions. Deux centres de correction implantés au lycée Saint Augustin et au lycée Moubarek El Mili ont été retenus pour recevoir les copies des examens en provenance d’autres wilaya du pays.

B. G.

Dispositif de sécurité

10.000 policiers réquisitionnés



Prévue à partir de ce matin jusqu’au 18 juillet, avec un break pour la journée de vendredi, la session exceptionnelle des épreuves du baccalauréat se déroulera sous surveillance, comme cela a été du reste, pour la session de juin dernier.

En effet, les quelques 104.000 candidats seront l’objet de toutes les attentions, puisque quelque 9.750 policiers, dont 1.752 éléments seront postés devant les 293 centres d'examen réquisitionnés pour la circonstance, a révélé, hier, le commissaire de police, Khatir Rezk Allah, lors du forum de la DGSN. Quant aux 8.000 autres éléments, ils seront répartis entre les centres de correction (70), les centres d’impression des sujets (51) et les centres de conservation (18), soit au total plus de 430 centres à sécuriser par la police. Evoquant le dispositif de sécurité mis en place à cette occasion, le sous-directeur des édifices publics et des représentations diplomatiques de la Direction générale de la sûreté nationale évoque la nécessité de « garantir » l’acheminement des sujets et le « bon » déroulement de l’examen. Outre les différents services de sécurité qui assureront donc la sécurisation des sujets et des centres d’examen, la DGSN a mobilisé également des équipes spécialisées dans la lutte contre la cybercriminalité.

L’objectif recherché est la « surveillance » des activités des utilisateurs des réseaux sociaux et la « prévention » de toute « tentative de fuite » des sujets en un temps « réel ». « Nous avons pris toutes les mesures afin d’assurer le bon déroulement du Bac, comme ça été le cas d’ailleurs lors la première session de juin », a-t-il soutenu en expliquant que ce plan comprend des mesures sécuritaires de grande importance visant à garantir la fluidité routière et à faciliter le trafic au niveau des grands axes et autres itinéraires menant vers les centres d’examen. Il a indiqué par ailleurs que dans chaque centre d’examen, la DGSN a mobilisé 12 éléments qui en assurent la surveillance 24 heures sur 24. Sur un autre registre, le haut fonctionnaire de police a révélé que l’acheminement des sujets des épreuves s’est fait par voie aérienne et confié à ce sujet que 15 vols sont programmés au départ de l’aéroport de Boufarik (Blida) vers l’est, l’ouest et le sud du pays. « Nous l’avons fait avec l’appui du ministère de la Défense nationale. Au total, 30 pilotes ont été réquisitionnés et chaque équipage est composé de deux policiers, deux gendarmes ainsi qu’un représentant du ministère de l’Education nationale. Une fois arrivés à destination, les sujets ont été transportés sous escorte vers les différentes directions de l’éducation », a affirmé le commissaire de police, Khatir Rezk Allah.

Il est bon de rappeler à la fin que le Commandement de la gendarmerie nationale a mis en place de son côté un plan sécuritaire spécial pour le bon déroulement de cette session spéciale du baccalauréat, en coordination avec le ministère de l’Education nationale et les autres services de sécurité. Il s’agit d’un dispositif opérationnel, fixe et mobile, qui comprend le déploiement des moyens humains et matériels nécessaires à travers les 48 wilayas du pays, par le renforcement des dispositifs de sécurité routière à travers les routes nationales, les chemins de wilaya et les routes communales et ce avant et pendant la période du déroulement des examens.

La GN assure que la sécurité sera également renforcée au niveau des centres d’examen, en sus de l’accompagnement et la sécurisation de l’opération de transport et de distribution des sujets à partir des directions de l’éducation jusqu’aux centres d’examen, sans oublier l’organisation de vols réguliers vers les centres situés dans les régions éloignées dans le grand Sud. Les unités de la GN veilleront à la sécurisation et à l’acheminement des copies vers les centres d’examens et les centres de regroupement puis aux centres de correction sis dans les territoires relevant de leur compétence.

S. A. M.