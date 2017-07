consommation d’énergie électrique : La canicule fait battre des records

La consommation d'électricité a atteint un pic historique, mardi dernier, dépassant les seuils enregistrés, cette année, et ceci en raison de la vague de chaleur qui continue de sévir sur le pays.

En effet, cette canicule, que connaît actuellement l’Algérie, a eu pour conséquence une sensible augmentation de la consommation nationale d’énergie électrique, dont le pic a atteint 13.000 mégawatts durant la seule journée de mardi, comparés aux 12.000 mégawatts constatés le 1er août 2016. Sollicité, hier, par la Radio Algérienne, le P-DG de la société Opérateur Système Electrique, Aziz Ameyoud, prévient que «ce record risque fort d’être dépassé, dans les jours à venir», ajoutant toutefois que son entreprise est préparée pour faire face à toute demande supérieure.

« On n’attend pas le jour J pour répondre à la demande. C’est un travail de grande haleine, tous les moyens nécessaires sont déjà réunis pour relever le défi », a-t-il affirmé, signalant, à ce propos, que pour parer à toute éventualité de black-out, « des centrales, à l’exemple de celle de Boufarik ou de Biskra, ont été sollicitées, afin que la demande en énergie soit satisfaite à tout moment ».

M. Ameyoud a mis en exergue le fait que la production nationale d’énergie électrique actuellement disponible suffit « largement » à répondre aux prévisions des besoins nationaux, estimés entre 13.500 à 14.000 mégawatts. « On est capable de satisfaire ce volume, et même si ça dépasse, on peut aller au-delà », a-t-il tenu à rassurer. En revanche, le PDG de la société Opérateur Système Electrique a appelé les utilisateurs à rationaliser leur consommation d'énergie, prévenant qu’à certains niveaux, leur facture de tarification est susceptible d’augmenter sérieusement «le geste citoyen qui nous amène a une consommation intelligente sur la rationalisation est bien nécessaire », a-t-il dit. Sachant que les foyers algériens consomment presque dix fois plus d'électricité par rapport aux normes internationales et deux fois plus que la moyenne des pays maghrébins. A noter que dans le dernier bulletin météorologique spécial émis, les températures ont dépassé les 44° dans plusieurs wilayas de l’intérieur du pays. Il s’agit des wilayas de Mascara, Relizane, Chlef, Aïn Defla, Bouira, Mila, Constantine et Guelma. Cette vague de chaleur a touché, et touchera aussi, les wilayas du Centre-Est où « les températures maximales » on atteint et dépasseront les 40° à l’ombre. Les wilayas concernées sont : Tizi Ouzou, Béjaïa, Skikda, Annaba, Jijel et El-Tarf.



Installation de 83 nouveaux postes de distribution électrique à Alger durant l’été



Pour sa part, le directeur de l’énergie et des mines de la wilaya d’Alger, Ali Benyakhlaf, a fait savoir récemment qu’un total de 83 postes de distribution électrique, dont 51 sont déjà opérationnels, ont été mis en place dans la wilaya d’Alger, et cela afin de faire face aux coupures de courant durant l’été, a-t-il précisé. « Ces nouveaux postes vont améliorer sensiblement la distribution en énergie électrique dans la wilaya d’Alger et vont générer plusieurs départs vers les autres postes de distribution répartis sur l’ensemble du territoire de la wilaya d’Alger, créant ainsi un maillage plus dense permettant d’améliorer la qualité de service», a-t-il expliqué. En plus du programme d’urgence relatif à l’été 2017, la Direction de l’énergie et des mines de la wilaya d’Alger est en plein chantier pour la réalisation de nouvelles lignes électriques dans la wilaya d’Alger afin de faciliter la vie aux Algérois, a souligné M. Benyakhlaf. Trois autres postes électriques seront mis en service fin juillet au niveau des communes de Ain Benian, Bordj El Kiffan et Sidi Abdallah, a ajouté le même responsable. « Ces trois nouveaux postes vont améliorer considérablement la qualité de service au niveau de ces communes et de ses localités, surtout durant l’été où les besoins en énergie iront croissant sans nul doute », a-t-il indiqué. Il y a lieu de souligner que les pouvoirs publics avaient assuré que la distribution de l’électricité durant la saison estivale se fera correctement, affirmant qu’un grand effort a été consenti pour satisfaire la demande nationale, notamment pendant cette période qui enregistre habituellement des pics de consommation entraînant parfois des coupures de courant. Cet effort prévaut surtout dans les régions du Sud, où la consommation d’énergie électrique est autrement plus importante que celle observée dans les régions nord (+ 20%). D’ailleurs, et en application de la loi de finances 2017, les ménages et les entreprises des régions du Sud de l’Algérie ont bénéficié, depuis le début de cette année, d’une baisse conséquente de leur facture d’électricité. Cette mesure est expliqué par les pics de chaleur extrême qui y sont relevés durant l’été, entraînant les achats massifs de climatiseurs et ainsi d’une augmentation de plus de 40% du niveau des factures.

Par ailleurs, pour répondre à l’évolution constante de la demande énergétique dans ces régions, il est prévu aussi de rajouter, chaque année et durant une décennie, 1.500 mégawatts de capacité. Il est a noter également que la qualité et la continuité de service de la Sonelgaz s’en sont trouvés considérablement améliorées et cela en raison des investissements « colossaux » engagés, pour moderniser et étendre d’environ 20.000 km le réseau électrique, et du renforcement des équipes d’intervention.

Sarah A. Benali Cherif