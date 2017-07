intervention rapide conttre les feux de forêt : 70 agents mobilisés À Alger

Aujourd'hui, la lutte contre les feux de forêt débute par la mobilisation préventive des moyens d'intervention et une évaluation quotidienne et précise du risque. L'efficacité du dispositif de lutte dépend, en grande partie, de la détection précoce des incendies et de l'engagement rapide des moyens d'intervention sur les feux. La mobilisation préventive des moyens est donc d'une extrême importance pour réduire le plus possible les délais d'action : hommes et matériels sont placés à titre préventif au plus près des zones sensibles pour réduire les délais d'intervention. L'objectif étant fixé à une intervention dans les 10 minutes après la détection d'un feu. Au niveau de la wilaya d’Alger, c’est la direction de la protection des richesses végétales et animales à la Conservation des forêts qui est chargée de mettre en place des plans de lutte efficaces contre les feux de forêt. Pour mettre en application ces plans, ce service s'appuie sur des moyens matériels et humains importants, renforcés lors des périodes à risque, entre juin et septembre.

En effet, pendant l'été, les conditions climatiques particulières (chaleur, sécheresse), la forte fréquentation des massifs et la multiplication des activités en plein air accentuent les risques de départ de feux et la mise en danger d'une plus grande population. Pour cette année, le plan de prévention des feux de forêt prévoit la mobilisation de tous les moyens humains et matériels de prévention et de lutte contre les feux de forêt, et ce, en coordination entre les secteurs des forêts, la protection civile et autres services de wilayas. A cet effet, les services de la Conservation des forêts de la wilaya d'Alger ont entamé les préparatifs de la campagne de prévention des feux de forêt dès le 1er juin 2017. Pour la mise en œuvre de ce plan, les autorités ont mobilisé 3 équipes composées de plus de 70 agents d'intervention rapide qui travailleront 24h/24, notamment dans la partie ouest qui compte le plus grand taux de couverture végétale, à l'instar des forêts de «la Concorde» de Ben Aknoun, de Bouchaoui et de Baïnem. Ces équipes disposent du matériel nécessaire à l'intervention rapide, à l'instar des véhicules de type 4x4 et de camions citernes. En période de risques, ces patrouilles de surveillance doivent détecter les départs d'incendie, donner l'alerte, faire les premières interventions sur feux naissants et orienter les secours.

Ils ont aussi un rôle d'information et de sensibilisation auprès du public. En situation de crise, lors des feux de forêt, ces agents sont présents sur les lieux et apportent leurs concours au commandant des opérations de secours. Après l’incendie, l’équipe apporte son expertise : appui juridique aux services de l'Etat, travaux d'urgence pour limiter les risques, expertise et études de reconstitutions écologiques et participation aux retours d'expérience. Au titre du plan actuel de sauvegarde des forêts, il est prévu de réduire la superficie de forêts détériorées à travers la mise en place de 5 tours de contrôle, réparties sur les principales forêts de la capitale, à savoir la forêt de Baïnem, du 19 juin et de la concorde civile de Ben Aknoun et Maqtaâ Kheïra et le ravin de la femme sauvage à Bir Mourad Raïs.

Pour renforcer l'effectif d'intervention des agents forestiers et de contrôle au niveau des foyers d'incendie, 50 nouveaux postes d'emploi saisonniers ont été créés au profit des jeunes chômeurs résidant à proximité des sites forestiers pour renforcer le travail des gardes forestiers et améliorer la maîtrise de l'incendie dès son déclenchement. Rappelons que le patrimoine forestier de la wilaya d'Alger s'étend sur 5.000 hectares de forêts répartis sur 113 sites en milieu urbain oscillant entre 0,5 et 8 ha, alors que la superficie des grandes forêts de la capitale varie entre 300 et 600 ha.

Farida Larbi