Tizi Ouzou : ANP-citoyens main dans la main

Plusieurs localités de la wilaya de Tizi-Ouzou vivent depuis mardi dans l’enfer de gigantesques incendies qui ont parcouru des centaines d’hectares de végétation. Pour cette seule journée, ils étaient pas moins de 50 départs d’incendies, dont 16 qualifiés d’importants, à être enregistrés à travers les localités Tizi-Ghenif, Draa El Mizan, Iferhounen, Tigzirt, Beni Douala, Tizi Ouzou, Ait Khellili, Tizi Rached, Ait Yahia Moussa, Mkira, Azazga, Boghni, Mechtras, Maâtkas, Iflisen et Ait Agouacha, selon un état provisoire établi par la protection civile de la wilaya de Tizi-Ouzou qui a mobilisé tous les moyens humains et matériels pour l'extinction de ces incendies, en collaboration avec les éléments de l'ANP particulièrement dans l'incendie d'Ait Yahia Moussa, les services des forêts, l'ADE, les APC, les moyens des entreprises et les citoyens des régions touchées par le sinistre. La mobilisation de tous les moyens n’a pas pu venir facilement à bout de ces incendies, vu leur importance et ampleur, aggravées par les conditions particulièrement défavorables, à savoir des vents chauds et la canicule, a indiqué la protection civile, tout en précisant que plusieurs villages étaient menacés par les gigantesques flammes, surtout celui d’Ath Rahmoune dans la commune d’Ait Yahia Moussa, où l’en avait déploré la mort d’un homme de 64 ans pendant qu’il participait à l’opération d’extinction de l’important incendie qui s’y est déclaré et menaçant les habitations s’y trouvant. La victime, grièvement brûlée, a rendu l’âme dès son admission à l’hôpital de la ville de Draa El Mizan où il a été évacué par les services de la protection civile. Deux autres citoyens de la commune d’Ait Yahia Moussa ont été blessés durant cette même opération de circonscription et de protection des maisons et autres biens menacés par les flammes, a ajouté la cellule de communication de la protection civile de Tizi-Ouzou. Sauvés de l’incendie, les deux blessés ont été évacués à l’hôpital de la même ville par les moyens de l’Armée nationale populaire (ANP) qui étaient venus en renfort pour lutter contre ces incendies ayant ravagé des centaines d’hectares de végétation et la destruction de plus de 15 mille oliviers dans la seule circonscription de Draa El Mizan. Six autres personnes, dont deux agents de la protection civile, incommodées par la fumée, ont été également évacuées à l’hôpital, a indiqué la même source.

La protection civile a également enregistré durant cette même journée caniculaire la destruction de plusieurs centaines d’hectares de forêts, de broussailles et de maquis, de quelques écuries ainsi que des maisons léchées par les flammes à travers les régions où se sont déclarés ces incendies. Le bilan exact et détaillé des dégâts causés par ces feux sera incessamment établi par une commission mixte des services des forêts, a par ailleurs fait savoir la protection civile, non sans saluer l’élan de solidarité qu’ont manifesté les citoyens des régions touchées par ces incendies. En effet, selon des échos parvenus des lieux des sinistres, les citoyens, jeunes et moins jeunes, se sont mis au front aux côtés des soldats du feu et autres personnels mobilisés par les comités opérationnels des communes et des daïras, pour lutter contre l’avancée des feux et protéger leurs habitations, animaux et autres biens des flammes qui étaient particulièrement menaçantes. Des citoyens ont veillé au front jusqu'à la matinée d’hier afin d’encourager les agents mobilisés sur les lieux pour lutter contre ces feux. Cette mobilisation citoyenne a été constatée à travers toutes les localités où s’étaient déclarés des incendies.

Bel. Adrar