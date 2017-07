Le Président Bouteflika nomme Hacène Mermouri ministre du Tourisme et de l’Artisanat

Le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a nommé, hier, M. Hacène Mermouri, ministre du Tourisme et de l’Artisanat, indique un communiqué de la présidence de la République. «Conformément à l’article 93 de la Constitution, et après consultation du Premier ministre, Son Excellence, M. Abdelaziz Bouteflika, Président de la République, a nommé, ce jour, M. Hacène Mermouri, ministre du Tourisme et de l’Artisanat», précise la même source. (APS)