France-Algérie. Du côté des deux rives, de Serge Pautot : Conforter la relation

L’ouvrage, qui vient tout juste de paraître en France aux éditions l’Harmattan, cumule près de 300 pages qui traitent, par le récit autobiographique truffé d’histoires anecdotiques qui restituent — grâce à un itinéraire exaltant, une profession et des rencontres qu’a faites l’auteur dans sa jeunesse alors qu’il était en poste en Algérie — des vérités souvent tues et méconnues par la population sur l’histoire des premières années de l’Indépendance et des relations algéro-françaises actuelles dans leurs aspects les plus controversés.

Maître Serge Pautot est un coopérant français qui a bien connu notre pays à l’orée de sa constitution en Etat souverain qui a nécessité des efforts colossaux de la part de tous, ceci sans compter cette précieuse aide pour l’édification de notre jeune nation, apportée par la petite communauté pied-noire et les instances chrétiennes ayant pris fait et cause pour la libération du joug colonial et participé à la révolution algérienne et à la lutte armée dans les rangs de l’ALN et du FLN. Il faut voir en cet écrivain un ami de l’Algérie qui reste soucieux d’établir un pont solide entre les deux pays à l’histoire tragique, qui reste cependant passionné puisqu’il a tenu, mardi dernier, au Sofitel d’El Hamma lors d’une conférence, à présenter son livre en Algérie avant même qu’il ne soit édité par nos maisons d’édition. Cet ancien amoureux d’Afrique noire, devenu instituteur d’abord en Kabylie puis à Bab El Oued, se souvient bien de ses nombreux séjours en Algérie où il a gardé dans sa mémoire des souvenirs indélébiles et attendrissants qui ont fait de lui le témoin de certains événements politiques qui se sont déroulés juste après l’Indépendance. Il aura donc pensé avec la force de la conviction et de l’action, étant sur le terrain proche des uns et des autres, le rapport souvent tabou et houleux entre les deux rives qui entretiennent à travers la mer méditerranée un lien historique qui dure aujourd’hui depuis presque deux siècles. Cet avocat au Barreau de Marseille, Docteur en droit et diplômé de droit et d’économie des pays d’Afrique, garde les yeux rivés sur les hauteurs de la Casbah et semble connaitre notre pays sur le bout des doigts, et a surtout à cœur, à travers ce livre en étudiant l’histoire commune, de recenser l’état des relations tantôt compliquées, tantôt au beau fixe car elles restent prioritairement tributaires de la chronologie historique : « Les relations entre une ancienne colonie, fière de son indépendance acquise au prix du sang, et le pays colonisateur ne sont jamais simples. Depuis les Accords d’Evian du 18 mars 1962, des pas en avant ont été accomplis avec parfois des reculs. La France et l’Algérie sont deux grands pays méditerranéens, ils ont toujours de nombreuses raisons d’entretenir des relations constructives, aussi bien sur le plan politique, économique que culturel. Lorsque celles-ci sont fluctuantes, nous ressentons le besoin de les conforter, car le développement d’un lien solide entre les deux pays est nécessaire», est-il mentionné au verso du livre. Si l’intention reste sincère, il faut, pour notre auteur, accomplir un saut du côté de l’histoire depuis le début de la colonisation pour dévoiler un vaste panorama entre le fait colonial imposé par la force et la différenciation cultuelle qui se lit dans l’histoire des religions musulmanes et catholiques. L’auteur, qui apparait comme un fervent défenseur de l’Union France-Algérie, nous fait rebondir après cette plongée dans le passé qui pourrait être une fenêtre qui éclairerait nos lanternes sur un présent entaché par les injustices commises par la France, comme la conquête de l’Algérie et l’organisation du système colonial, les accords d’Evian et leur application, les essais nucléaires au Sahara et les victimes et enfin, aujourd’hui, les concepts de laïcité et d’Islam qui constituent un sérieux frein à la poursuite d’un bon rapport entre les deux communautés. Mais le collaborateur au magazine promotionnel de l’Algérie El Djazair ne baisse pas les bras et veut adopter une attitude optimiste, lui qui s’investit corps et âme auprès des clubs de la ville de Marseille dans les quartiers nord en direction de la jeunesse issue de l’immigration : «Des jeunes m’ont souvent dénoncé les pratiques des contrôles d’identité, dans la rue, en dehors d’indice d’infraction, ces fameux ‘’contrôles au faciès’’ (…). Comprenons bien que le problème de l’intégration et de l’assimilation de cette jeunesse est une condition indispensable pour éliminer les trafics de drogues dans les cités, la violence, la délinquance et le spectre du djihad. Nous avons la fierté d’y contribuer», écrit-il à la fin de l’ouvrage en guise de conclusion.

Lynda Graba