Concours Yac Summer des jeunes architectes : 80 candidats oranais en lice

Quelque 80 jeunes prendront part à la deuxième édition du concours international d’architectes Yac Summer 2017 (young compétitions architects), lancée, mardi, au site archéologique du palais du Bey d’Oran, a-t-on appris des organisateurs. Cette édition, organisée par le collectif Art activant à Oran, en collaboration avec l’Office national d’exploitation et de gestion des biens culturels protégés, verra une participation de jeunes de différentes wilayas du pays, de Tunisie et de la communauté nationale établie en France et aux USA, a souligné le directeur du collectif. Ce concours, prévu jusqu’au 19 juillet en cours, est destiné aux amateurs d’art et d’architecture comme les étudiants en architecture, des Beaux-arts, du génie civil et autres jeunes ingénieurs, a précisé Fillali Mohammed Brahim Noufel. La thématique du concours porte sur la conception de deux projets; l’un pour la réalisation d’un modèle d’entrée au palais du bey, à partir de la place 1er-novembre, au centre-ville d’Oran. Le second projet porte sur la conception d’une structure respectant les aspects écologiques et mettant en exergue l’histoire de la ville d’Oran, ses monuments et ce à l’occasion des Jeux méditerranéens 2021 qu’abritera la capitale de l’Ouest du pays. Ces travaux sont supervisés par un jury spécialisé composé d’architectes et professionnels en art, a encore indiqué le responsable du collectif Art. Ce concours a pour finalité de trouver des solutions aux problèmes liés au site archéologique du Palais du bey en cours de travaux de restauration et contribuer au développement local de la ville et son épanouissement. A noter que le collectif des jeunes architectes se compose de membres venus de Bejaïa, Constantine, Alger, Oran. Ce collectif est appelé à se transformer en association selon son président. La première édition de ce concours Yac Summer a été organisée en collaboration avec l’USTO-MB, rappelle-t-on. (APS)