Exposition « Alger, la protégée d’Allah » au Bastion 23 : une ville d’exception

Ville mythique de part son histoire et son emplacement géostratégique, Alger a été, depuis la nuit des temps une ville au charme multiple. Naguère escale des artistes et des marins, la capitale algérienne garde son charme et l’expose jusqu’au 03 août au palais des Rais Basion 23, à Alger, à travers une exposition intitulée «El Djazair, El mahmiya Billah» (Alger, la protégée d’Allah). A l’occasion de la fête de l’indépendance et de la jeunesse, la wilaya d’Alger, en collaboration avec la fondation Adlania, présente une exposition sur la ville d’Alger qui retrace le riche patrimoine historique et culturel de la citadelle qui fut jadis une merveille de la méditerranée, théâtre de moult convoitises de la part de différents conquérants. Le palais lui-même est une perle architecturale qui évoque le style d’autrefois qui faisait d’Alger la blanche une citadelle mirifique ayant inspiré des milliers d’artistes. Le patio du palais est orné de photos avec légendes de ce qui a fait d’Alger à travers les siècles un carrefour de civilisation et de culture. Des photos de l’époque, des textes historiques et des schémas et cartes expliquent au visiteur les caractéristiques qui ont fait de l’ex-Mezghena une capitale méditerranéenne. A commencer par le port d’Alger, centre névralgique de la ville et qui a connu de grands succès à partir du XVe siècle. La vie sociale des algérois est présente à travers des représentations des fêtes nuptiales, des rassemblements de femmes à la Casbah, à des fêtes mauresques et des spectacles du théâtre d’ombre chinoise à l’hôtel de la Tour du pin, ex-place du gouvernement. On y trouve également les métiers d’antan où les clichés placardés témoignent une grande effervescence commerciale et sociale de certains métiers comme le notaire, le moulin de la ville, les marchand de la place Juba ou encore des écrivains à La Casbah. Les fontaines de cette dernière et de ses environs sont également à l’affiche avec notamment un espace dédié au saint patron de la ville, Sidi Abderrahman At-Thaàlibi, théologien soufi qui a vécu à Alger entre 1383 et 1470. Les lieux de culture sont légion à Alger et on y trouve les plus prestigieux comme la grande mosquée malékite (Djamaà El Kebir) construite par l’almoravide Yussef Ibn Tachfin au XIe siècle.

Une chambre du palais est consacrée exclusivement à l’histoire chronologique de la ville d’Alger. La légende d’Icosium, l’époque punique, l’époque romaine avec un territoire disputé, l’époque de Byzance et les vandales, l’arrivée de l’Islam ainsi qu’El Djazair des mezghenas où des informations riches sur le patrimoine historique de la capitale du Maghreb.

Des portraits des personnages mythiques de la ville tels que les frères Barberousse, les expéditions, la cité historique et La Casbah d’Alger avec tout son patrimoine notamment musical comme El Hadj M’hamed El anqa, Fadéla Dziria et Malma Meriam Fekkai sont présents dans cette exposition qui rend hommage à la ville d’Alger. Une ville protégée du Bon Dieu à travers les siècles, une ville qui a émerveillé le monde entier à différentes époques de son histoire et qui cherche une étincelle de ses gloires d’autrefois.

Kader Bentounés