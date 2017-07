Festival international de Timgad : En direct sur Youtube

Les concerts de la 39e édition du Festival international de Timgad sont pour la première fois diffusés en direct sur Youtube depuis la soirée d’ouverture tenue la nuit du 6 au 7 juillet, a indiqué mardi le chargé de communication au commissariat du festival, Abdelhamid Bouhala. Cette initiative, qui devra également concerner le festival arabe de Djemila puis toutes les manifestations organisées par l’Office national pour la culture et l’information (ONCI), est l’œuvre d’un jeune staff technique spécialisé en audiovisuel de l’ONCI utilisant quatre caméras et une mini-station de diffusion, précise la même source. L’expérience est à ce moment un succès et concerne également les conférences de presse animés à l’hôtel Chélia par les stars du festival, selon la même source qui souligne que l’administration de l’ONCI et le commissariat du festival entendent au travers de cette initiative être au diapason de l’évolution technologique et se servir des réseaux sociaux de communication pour joindre le plus grand nombre de fans du festival, notamment ceux n’ayant pu y assister directement. Pour Abdelhamid Bouhala, cette expérience, loin d’avoir des effets négatifs pour le festival et le déroulement des concerts programmés est «un plus» pour cette manifestation musicale internationale attestant toutefois que la présence au théâtre de plein pour assister à chaque soirée conserve «un goût bien particulier que ne saurait procurer les médias nouveaux». (APS)