À l’occasion de la fête nationale de leur pays : Le Président Bouteflika félicite le Gouverneur Général du Commonwealth des Bahamas et son homologue mongol

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au Gouverneur Général du Commonwealth des Bahamas, Dame Marguerite Pindling, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays, dans lequel il a exprimé sa disponibilité à œuvrer au développement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. «Au moment où votre pays célèbre sa fête nationale, il me plaît de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens ainsi qu'en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations et mes vœux de santé et de bonheur pour vous-même, et de paix et de prospérité pour le peuple ami du Commonwealth des Bahamas», a écrit le président Bouteflika. «C'est aussi l'opportunité pour moi de vous renouveler ma disponibilité à œuvrer, avec vous, au développement de relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays», a ajouté le chef de l'Etat



… et son homologue mongol

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue mongol, Tsakhigiyn Elbegdorj, à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a fait part de sa volonté d'œuvrer à ses côtés au renforcement des relations d'amitié et de solidarité entre les deux pays. «Il m'est agréable au moment où la Mongolie célèbre sa fête nationale, de vous présenter au nom du peuple et du Gouvernement algériens et en mon nom personnel, mes chaleureuses félicitations et mes vœux de santé et de bien-être pour vous même et au peuple mongol ami davantage de progrès et de prospérité», a écrit le chef de l'Etat dans son message. «Je tiens à cette occasion à vous faire part de ma volonté d'œuvrer avec vous au renforcement des relations d'amitié et de solidarité entre nos deux pays dans tous les domaines au mieux des intérêts de nos deux peuples amis», a souligné le Président Bouteflika.(APS)