Dans la LUCARNE : Zetchi marque ses terres

Le successeur de Raouraoua avait longtemps accepté de faire le «dos rond» à ses nombreux détracteurs ou tout simplement ceux qui voulaient qu'il prenne position concernant certains dossiers jugés «chauds». En dépit de la justesse de certains questionnements de la part de la « famille sportive » et notamment footballistique, il est resté de marbre. Il n'a pas voulu être primaire et répondre du tac au tac à ceux qui lui cherchait des «poux». Ses collaborateurs et aussi tous ses partisans avaient demandé à ce qu’on lui laisse le temps pour travailler et apporter sa touche à un football qui n'a jamais été aussi mal. Le nouveau locataire de Dely Ibrahim et aussi Sidi Moussa ne pouvait tout transformer en un coup de baguette. Faut-il d'abord qu'il réussisse à sérier tous les problèmes de notre jeu à onze qui sont, le moins que l'on puisse dire, très nombreux. Certes, il n’avait pas prôné la politique de l'autruche, mais il s'est donné le temps nécessaire avant de répliquer à la presse qui ne l'avait pas ménagé. Pourtant, il était sollicité de partout, mais a refusé d'avantager un média par rapport à un autre. On peut même dire qu'il a su résister aux attaques des uns et des autres avant d'affronter son public lors d’une conférence de presse qu'il vient d'organiser au Centre technique de la FAF de Sidi Moussa. Elle est venue juste après la fin de la saison, le 14 juin dernier, mais surtout la finale de la coupe d'Algérie remportée par le CRB face à l'ESS. Il a eu ainsi l'occasion de faire un pré-bilan avant l'entame de la prochaine saison 2017/2018 et aussi les éliminatoires du Mondial-2018 prévu en Russie. Dans ce premier face à face officiel, on peut dire qu’il s’en est sorti à merveille. Il a réussi à contenter tout le monde en répondant à toutes les questions, mêmes celles qui fâchent ou celles considérées comme tabou à l’instar du salaire d’Alcatraz (60.000 euros) et ses adjoints (5.000 euros). La curiosité a été ainsi levée. Il a abordé aussi la question du DNCG qui aura à jouer un rôle très important dans la surveillance des gestions de nos clubs et le plafonnement des salaires —là, il a été on ne peut plus clair. Sur ce plan, les clubs sont libres. Tout est question d’équilibre entre dépenses et recettes. Un club ne peut pas vivre au dessus de ses moyens.

Il a également abordé le sponsoring et l’hôtel que devait lancer l’ancien Bureau fédéral. Zetchi et son BF préfèrent mettre le paquet sur la formation en prévoyant quatre centres régionaux. Il est clair que rien ne sera facile, mais il a montré qu’il est prêt à relever le défi. C’est le plus important. De plus, il a décidé que l’EN ne jouera pas uniquement à Tchaker, mais dans tous les autres stades nationaux capables d’abriter un match international. Un point pour le moins positif.

Hamid Gharbi