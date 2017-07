Coupe d’Algérie-2017 : Le CR Belouizdad fête son trophée

Les footballeurs du CR Belouizdad, récents vainqueurs de la Coupe d’Algérie contre l'ES Sétif (1-0, a.p), ont fêté leur victoire dans la liesse générale dans les rues de la capitale, avant d’être les hôtes, lundi soir, du wali d’Alger, M. Abdelkader Zoukh, pour un dîner offert en leur honneur à l'hôtel El-Aurassi.

Le bus décapotable, aménagé pour l'événement pour transporter les coéquipiers du capitaine, Tarek Cherfaoui, a démarré vers les coups de 18h00 du siège du club au Caroubier en présence d'une centaine de fans, pour sillonner les quartiers et notamment les fiefs du Chabab : la place du 1er mai en passant par la rue Mohamed Belouizdad, El-Hamma, El-Annasser et El-Madania du côté de "Maqam Echahid", avant d’emprunter la route pour se diriger vers l'hôtel El-Aurassi. Le moment fort de cette parade s'est déroulé au passage du bus à la rue Mohamed Belouizdad avec une marée «rouge et blanche» à accueil, pour célébrer cette consécration qui est venue mettre fin à 8 années de disette. En l'absence du véritable artisan de ce succès, l'entraineur marocain, Badou Zaki, rentré chez lui samedi pour rejoindre sa nouvelle formation de l'IR Tanger (Div.1 marocaine), les joueurs du Chabab ont vécu des moments forts en émotions avec leurs supporters, complètement déchaînés. À leur arrivée devant l'hôtel El-Aurassi, les vainqueurs de la coupe d’Algérie étaient accompagnés d’un grand nombre de supporters. Mais, pour le CRB, les festivités avaient démarré beaucoup plus tôt, en fin d'après-midi, puisque les joueurs, entraîneurs et dirigeants de ce club algérois avaient commencé à sillonner les grandes artères de la capitale, à bord d’un grand bus, aménagé spécialement pour cette occasion. Après le dîner et une cérémonie de remise de cadeaux, le chanteur de Raï, Cheb Khaled, sera au rendez-vous pour réciter son répertoire en l'honneur du CRB au théâtre de verdure, complexe culturel Laadi Flici.

Honoré par le wali d’Alger

Le CR Belouizdad, vainqueur de la Coupe d’Algérie de football-2017, a été honoré par le wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, lors d’une cérémonie organisée lundi soir à l'hôtel El-Aurassi (Alger). Au cours de cette cérémonie conviviale, les joueurs, le staff technique, médical et administratif du CRB, ont été honorés en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, du président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheireddine Zetchi, du président de la Ligue de football professionnel (LFP), Mahfoud Kherbadj et de membres de la grande famille du Chabab toutes générations confondues. Le wali d'Alger a souligné à cette occasion que «cette louable attention est devenue une tradition pour récompenser les efforts consentis par les joueurs et leur staff technique tout au long de la saison 2016-2017.» «Je présente mes sincères félicitations au CRB pour son 7e trophée de coupe d’Algérie, à l'issue d'une finale disputée dans un fair-play qui honore les deux formations habituées à ce genre de rencontres», a déclaré dans une allocution le wali d'Alger, Abdelkader Zoukh. Après avoir salué le deuxième finaliste, l'ES Sétif, le wali d'Alger a estimé que «le CRB a mérité sa coupe par rapport aux efforts consentis par les dirigeants», tout en félicitant le public belouizdadi pour son esprit sportif qui a caractérisé cette 53e finale de Dame Coupe. À cette occasion, le wali d'Alger a remis des enveloppes financières d'une valeur totale de 3 milliards de centimes au président du club, Mohamed Bouhafs, ainsi qu'aux joueurs et staffs technique, administratif et médical. De son côté, le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a mis en exergue le passé historique du CR Belouizdad tout en rendant hommage aux anciens joueurs qui ont fait les grands jours du club algérois dans les années 60, du temps des Lalmas, Kalem, Achour et tous les autres. «Je suis fier et honoré de participer à cette cérémonie qui vient récompenser le vainqueur de la coupe d'Algérie qui coïncide cette année avec le

55ème anniversaire de l'indépendance du pays, en pensant à tous ceux qui ont marqué l'histoire de ce club qui porte le nom de l'un des héros de la révolution algérienne», a dit Ould Ali. Auparavant, un bus impérial transportant la formation du CRB a sillonné le boulevard Mohamed-Belouizdad, en passant par le quartier mythique de Laâqiba ou une marée rouge et blanche a été à l'accueil des coéquipiers de Yahia-Cherif pour célébrer cette 7e consécration en coupe d'Algérie.